Día CyL.La ministra Ana Redondo reivindica en Villalar la justicia y la paz frente al discurso de la 'prioridad nacional

La ministra Ana Redondo reivindica en Villalar la justicia y la paz frente al discurso de la 'prioridad nacional. - EUROPA PRESS

VILLALAR DE LOS COMUNEROS (VALLADOLID), 23 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, ha defendido este jueves en Villalar de los Comuneros (Valladolid), con motivo de la fiesta popular por el Día de Castilla y León, que la única "prioridad nacional" debe fundamentarse en la democracia, la paz, la justicia y la solidaridad.

Durante la ofrenda floral ante el monolito de los Comuneros, la titular de Igualdad ha rechazado las tesis excluyentes y ha instado a reivindicar el bienestar común frente a los "simplismos" que, a su juicio, generan enfrentamientos entre la ciudadanía.

Redondo ha enmarcado su intervención en la conmemoración de los 505 años de la revuelta comunera, trazando un paralelismo entre aquella lucha "frente a la injusticia" y la defensa de los derechos en la actualidad.

La ministra ha recordado la figura de María Pacheco, a quien ha calificado como la "última gran comunera", para insistir en que, al igual que entonces, la sociedad debe alzarse contra las desigualdades y los "fascismos antidemocráticos" en un mundo que ha descrito como más violento e injusto.

En este contexto, la responsable de la cartera de Igualdad ha hecho un llamamiento a alzar la voz en favor de quienes no pueden hacerlo, citando específicamente la situación de las mujeres en Afganistán, las víctimas en Gaza y el Líbano, así como la realidad que enfrentan los ciudadanos en Irán. Según ha asegurado, el compromiso con los derechos humanos y la paz es una prioridad de país que debe trascender fronteras para proteger a los sectores más vulnerables.

Por otro lado, la ministra ha sostenido que la apuesta por la igualdad y los servicios públicos ha permitido consolidar una economía "rentable" en España, logrando un crecimiento superior al de otros países de la Unión Europea.

"SIN EXCLUSIONES"

Redondo ha instado a los asistentes a no dejarse engañar por discursos simplistas, subrayando que lo "justo y común" es el bienestar para todos los ciudadanos sin exclusiones, basándose siempre en la premisa de que todos tienen la misma dignidad y derechos.

La ministra de Igualdad ha concluido su intervención en Villalar invitando a los presentes a disfrutar de la jornada de "hermandad" y a mantener vivo el espíritu reivindicativo de la fiesta.

Ha reiterado que la prioridad del actual Gobierno central y del conjunto de la sociedad debe seguir siendo la defensa de un modelo de convivencia basado en la paz, la justicia social y la democracia, evitando cualquier forma de conflicto o marginación.