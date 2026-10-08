El Día de la Mujer Rural se celebra en Alar del Rey con el homenaje a cuatro más longevas de Palencia

Presentación del programa del Día de la Mujer Rural 2026 . - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación palentina conmemorará el 14 de octubre el Día de la Mujer Rural con un acto en la localidad de Alar del Rey en el que se rendirá homenaje a cuatro de las mujeres más longevas de la provincia.

Bajo el lema, 'Mujeres que mueven el Mundo', el programa de este año sigue el hilo conductor del documental 'Centenarias', que se estrenó el pasado día 6 sobre las vivencias y experiencias de varias mujeres palentinas que han superado el siglo de vida.

Esta edición del Día de la Mujer Rural da protagonismo a las mujeres de mayor edad en la provincia, representadas en cuatro de la zona norte de la provincia, "cuyo esfuerzo y dedicación han sido fundamentales para el desarrollo de los pueblos palentinos, así como al colectivo de personas mayores de la provincia", tal y como ha señalado la diputada de Mujer e Igualdad, Patricia Pérez, durante la presentación del acto en la que ha estado acompañada por el diputado del Área Social, Juan Antonio Obispo.

Las cuatro homenajeadas son María Blanca Fernández Rebanal, de 94 años, nacida en Camporredondo en 1932; Eloina García Ortega, también de 94 años y nacida en Prádanos de Ojeda; Luisa Cuadrado Díez, de 95 años y nacida en Alar del Rey, así como Begoña Herrero Díez, de 95 años, nacida en Prádanos de Ojeda.

También recibirá un reconocimiento la Federación de Jubilados y Pensionistas de Palencia en representación de todas las personas mayores de la provincia. La Federación trabaja activamente para evitar la soledad no deseada, fomentar hábitos saludables y culturales, e impulsar la interrelación personal en el medio rural. Para ello cuenta con un convenio de colaboración con la Diputación de Palencia.

El acto del próximo día 14 se celebrará en la Nave de Picos de Alar del Rey y estará presentado y amenizado por el titiritero, artista y creador de contenido Mario Ezno. Tras la entrega de los reconocimientos, habrá una degustación de chocolate para todos los asistentes.