El Día, la Ser, La 7 de CyLTV, ABC y El Mundo, Premios de Periodismo de la Cámara de Comercio de Valladolid

VALLADOLID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Día de Valladolid, Radio Valladolid de la Cadena Ser, La 7 de Televisión Castilla y León, ABC y El Mundo-Diario de Valladolid se han alzado con los II Premios de Periodismo de la Cámara de Comercio de Valladolid, que reconoce la labor periodística en la difusión del desarrollo empresarial y económico de Valladolid.

Los galardones, dotados con 2.000 euros en cada categoría, han reconocido los trabajos de los periodistas José Peláez, Henar Martín Puentes, David Aso, Carlos Flores, Mario Alejandre y el equipo del programa 'Espacio Abierto' de CyLTV.

En la categoría de Prensa, el ganador ha sido David Aso por su reportaje 'Negocios a contracorriente', publicado en el Día de Valladolid el 31 de octubre de 2025. El artículo destaca el perfil de tres emprendedores que han sacado adelante sus negocios en Valladolid.

Es una reivindicación del pequeño comercio presencial a través de sus historias personales y profesionales, realizando una interesante radiografía de las dificultades a las que se enfrentan, pero lanzando un mensaje de esperanza sobre la necesidad y el éxito del comercio emprendedor en la ciudad, han informado a Europa Press fuentes de la Cámara.

El premio en la categoría de Radio ha sido para la sección 'Sabor a Valladolid' de la Cadena SER, presentada por Carlos Flores y Mario Alejandre. Se trata de un espacio semanal que se emite, desde hace diez años, dentro del programa 'Hoy por hoy Valladolid' y que está dedicado a poner en valor la agroalimentación de la provincia a través del testimonio de productores, comercializadores, hosteleros o cocineros.

En la categoría de Televisión, el jurado ha galardonado el reportaje 'Los aranceles amenazan las exportaciones', elaborado por Laura Cembranos y José Bermúdez, del equipo del programa Espacio Abierto de La 7 de Castilla y León Televisión. Un trabajo en que se analiza a través de expertos y empresarios tanto el impacto que está teniendo la nueva política arancelaria de Estados Unidos como las estrategias que están diseñando para afrontar esta situación. El jurado ha destacado la calidad técnica de este reportaje televisivo que fue emitido el 21 de febrero de 2025.

PREMIO EX AEQUO

Por último, en la categoría de Escuela Internacional de Cocina de Valladolid el jurado ha decidido conceder el premio ex aequo a los trabajos de José Peláez en ABC y de Henar Martín Puentes en El Mundo Diario de Castilla y León.

José Peláez ha sido galardonado por su artículo 'Antes uvas que cubas' publicado en el diario ABC el 8 de junio de 2025. El jurado reconoce la calidad literaria del texto y la relevancia de Luis Sanz como figura imprescindible para conocer la evolución del sector del vino en Valladolid.

Por su parte, se ha galardonado a Henar Martín Puentes por una serie de reportajes publicados en el suplemento La Posada de El Mundo-Diario de Castilla y León que buscan transmitir la relevancia del sector de la gastronomía y el vino para Valladolid a través de la experiencia de sus propios protagonistas.

El jurado ha estado compuesto por Ramiro Vega (director regional de Cadena SER Castilla y León), Jorge Losada (director general de CyLTV), Javier Pérez Andrés (periodista especializado en agroalimentación, turismo, gastronomía y vino y director de Argi Comunicación), Carlos Aganzo (director de la Fundación Vocento), Rebeca Bezos (directora regional de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Castilla y León y Cantabria), Sonia Quintana (periodista de El Norte de Castilla y galardonada en la primera edición), Carlos Raúl Martínez (periodista de la Cadena SER y galardonado en la primera edición), Ignacio Repilado (periodista de El Norte de Castilla y galardonado en la primera edición) y Víctor Caramanzana (presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid).

Estos premios, puestos en marcha por la Cámara de Valladolid, tienen por objetivo promover y reconocer la labor periodística en la difusión del desarrollo empresarial y económico de Valladolid y su entrega se desarrollará el próximo 23 de febrero en la sede de la corporación cameral.