Díaz Pico destraca la XXIX Feria de Teatro de CyL como "ejemplo de puesta de la cultura al servicio de los ciudadanos"

SALAMANCA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha inaugurado en la tarde de este martes la XXIX Feria de Teatro de Castilla y León, a la que ha puesto como "ejemplo de servicio público, de puesta de la cultura al servicio de todos los ciudadanos, de transparencia y calidad".

Este tipo de actividades se enmarcan en los objetivos de la Consejería "porque la cultura no debe ser excluyente sino un elemento para construir una sociedad crítica, en libertad".

En su intervención, Díaz Pico ha destacado como "a lo largo de casi tres décadas, la Feria de Teatro de Castilla y León ha alcanzado por derecho propio la doble categoría de cita imprescindible en el panorama de las artes escénicas de España y encuentro profesional de gran valor y utilidad que concita la atracción de miles de espectadores, para reafirmar así su relevancia cultural".

La primer jornada de la Feria se ha estrenado con la representación en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo de 'Autorreverse', de la compañía abulense Perigallo.

La segunda jornada de la cita escénica mirobrigense ofrecerá diez espectáculos, cuatro de ellos estrenos absolutos, y un total de doce funciones para espectadores de todas las edades, dentro de un abanico de géneros que cubre desde el teatro clásico al contemporáneo y experimental, pasando por el circo y las artes de calle.

PROGRAMACIÓN

El programa del miércoles 26 de agosto dará comienzo con una reflexión dirigida a jóvenes y adultos en torno a la enfermedad de Alzheimer: 'En blanco.

¿Quiénes somos cuando la memoria nos olvida?', de la compañía riojana Peloponeso Teatro (Espacio en Rosa, 10.00 horas).

A continuación, a las 11.00 horas en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, se presentará el estreno en castellano de 'Voilá', de los valencianos JM Gestión Teatral, espectáculo familiar para espectadores mayores de seis años donde conviven trabajo actoral, de títeres, teatro de objetos y sombras y música en directo para hablar de la empatía y de la posibilidad de cambiar las cosas.

El primero de los estrenos absolutos del día llegará de la mano de los vallisoletanos Ghetto 13-26: 'Don Juan Dadá, y un poquito Pop Art', que derriba el mito del Tenorio con un Don Juan que se descompone y una Doña Inés que se rebela, a partir de una idea de Félix Fradejas, quien dirige la obra con textos de Marta Ruiz de Viñaspre y propios.

Podrá verse en el Salón de Actos Misioneras-Santa Teresa en pases de mañana y tarde, a las 11.00 y a las 20.30 horas.

También en primicia se presentará en la Feria 'El último aullido', de la compañía cántabra Trueba&Trueba Producciones, que debuta en la Feria de Teatro para dirigirse al público joven y adulto (en la Sala Tierra, a las 12.30 y las 17.00 horas) con una reflexión sobre la paternidad, la amistad, la lealtad y los rasgos que nos hacen humanos.

Los otros dos estrenos absolutos de la jornada mostrarán montajes circenses llegados desde Cataluña y Madrid.

Bucraá Circus se presentará por primera vez ante el público de Ciudad Rodrigo (Plaza de Herrasti, 20.00 horas) con 'Mahâra', un trabajo con ingredientes del clown que cuenta sin palabras la vida de un artista que supo de tiempos mejores.

La madrileña Compañía Andrea Ríos mostrará en los Jardines de Bolonia (22.30 horas) 'Morpha', propuesta de circo contemporáneo que recurre también a la danza y la música para hablar de lo individual y lo colectivo.

Las artes de calle adquirirán especial importancia en la segunda jornada de la Feria de Teatro gracias a esos dos destacados estrenos de circo y a una nueva oportunidad de disfrutar del espectáculo itinerante 'Musko', de los portugueses We Tum Tum, tras la presentación en la tarde de la inauguración de su trabajo inspirado en la naturaleza.

En esta ocasión, partirá de la Plaza del Castillo (13.00 horas) para recorrer las calles del casco histórico de Ciudad Rodrigo.

De vuelta al Teatro Nuevo Fernando Arrabal, la jornada reserva una cita con el teatro clásico gracias a la coproducción de la compañía murciana Flexión Producciones y la castellana y leonesa Helarte: 'Burladas' (19.00 horas), que también supone una revisión del mito de Don Juan desde la perspectiva de los personajes femeninos del 'Tenorio' y 'El burlador de Sevilla'.

En el mismo género se inscribe la obra de los extremeños Verbo Producciones 'Casa con dos puertas, mala es de guardar', la comedia de enredo de Calderón de la Barca, con versión y dirección de Fernando Ramos, programada en el Patio de los Sitios para cerrar la segunda jornada de la Feria (23.30 horas).

Antes, los gallegos de Ibuprofeno Teatro mostrarán en el Espacio Afecir (21.00 horas) 'Reconversión', un trabajo que recurre al teatro musical y la tragicomedia para contar los problemas laborales del sector naval en Vigo en los años setenta y ochenta del siglo pasado.

Con texto y dirección de Santiago Cortegoso, la obra fue finalista en los Premios Max de este año.

Dentro de las actividades complementarias de la XXIX Feria de Teatro de Castilla y León, el miércoles comenzará el programa de animación infantil Divierteatro, que continuará cada mañana hasta el sábado 29.

Desde las 10.00 horas se sucederán las actividades y espectáculos en el doble escenario de la Plaza del Conde, en la que se ha instalado el espacio Palabreando para los más pequeños, de entre 3 y 6 años, y la Plaza del Buen Alcalde, donde se celebrarán talleres creativos y plásticos para niños mayores de 6 años.

Dedicado este año al juego como motor de aprendizaje, de creación artística y de encuentro, Divierteatro contará con la participación y las representaciones de las compañías Guixot de 8, Pájaros Pintados, Teatro del Cuervo, +Media Sete Martín, Ahau Marionetas, Habichuela Cuentacuentos, Denis Rafter y Alúa Teatro.

Los Premios Rosa García Cano, instituidos como homenaje a la primera directora y fundadora de la Feria, reconocerán el miércoles en el Palacio de Montarco de Ciudad Rodrigo (14.15 horas) a personas, instituciones y proyectos comprometidos con el desarrollo de las artes escénicas.

En esta edición, los galardones recaen en la Red de Teatros Alternativos, "por su papel clave en el impulso de la creación escénica contemporánea, el apoyo a compañías independientes y la difusión cultural durante más de tres décadas"; en la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Castilla y León (Artesa), por "la defensa del sector profesional de las artes escénicas en la Comunidad", y en Jaime Rodríguez Lucas, hasta hace poco encargado de Obras del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, por su implicación y colaboración con el desarrollo de la Feria.

Precisamente Artesa es la organizadora de otra de las actividades paralelas de la jornada de mañana: un café-tertulia sobre 'La mediación en las artes escénicas: Conectar la creación con la ciudadanía', concebido como espacio abierto de conversación, con la participación de la responsable del programa de mediación cultural de la Diputación Provincial de Málaga, Esther Monleón, y que se desarrollará en el mismo Palacio de Montarco a partir de las 16.00 horas.

La Feria de Teatro está organizada por la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la Diputación Provincial de Salamanca y la Asociación Cultural Civitas.

Colaboran en su vigesimonovena edición el INAEM, la Junta de Extremadura, el Gobierno de Aragón, el Gobierno de La Rioja, el Principado de Asturias, la Asociación Federada de Empresarios de Ciudad Rodrigo y Comarca (Afecir) y COFAE.