Díaz Pico reivindica el deporte como motor de transformación y destaca el éxito de la atleta palentina Marta García

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, recibe a la atleta palentina Marta García Alonso, que se alzó con la medalla de plata en la final de los 5.000 metros femeninos en los Campeonatos de Europa - JCYL

VALLADOLID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha reivindicado este martes el papel del deporte como "motor de transformación social" durante la recepción a la atleta palentina Marta García Alonso, subcampeona de Europa de los 5.000 metros en los Campeonatos de Europa absolutos celebrados recientemente en Birmingham.

Durante el encuentro, celebrado en la sede de la Consejería, Díaz Pico ha felicitado a García Alonso por la medalla de plata conquistada en Birmingham y ha destacado que este resultado es fruto del "esfuerzo, la dedicación y el trabajo duro y constante" de la deportista palentina.

El consejero ha señalado que la trayectoria de Marta García la convierte en un ejemplo para Castilla y León y en motivo de orgullo para la Comunidad y para España, al tiempo que ha puesto en valor la capacidad de los deportistas de la Comunidad para proyectar el talento y la excelencia de Castilla y León dentro y fuera de sus fronteras.

Díaz Pico ha aprovechado la recepción para reafirmar el compromiso de la Consejería con el deporte de Castilla y León y con el apoyo a sus deportistas, clubes y federaciones, al considerar que la práctica deportiva también favorece la transmisión de valores, la promoción de hábitos de vida saludable y la vertebración del territorio.

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo de la Consejería para acompañar a los deportistas de la Comunidad en sus trayectorias y favorecer las condiciones necesarias para que puedan desarrollar todo su potencial y alcanzar nuevas metas, según ha señalado el departamento, que considera los éxitos como el de Marta García Alonso un reflejo de ese esfuerzo y un motivo de orgullo para Castilla y León.