Dibujos de la obra 'El camino', de Delibes, inauguran el otoño cultural en el Patio Interior del Ayuntamiento de La Seca. - AYUNTAMIENTO DE LA SECA

LA SECA (VALLADOLID), 26 (EUROPA PRESS)

Una exposición de dibujos de la obra 'El Camino', de Miguel Delibes, ha inaugurado la programación del Otoño Cultural en el Patio Interior del Ayuntamiento de La Seca (Valladolid).

La muestra incluye textos pertenecientes a 'El Camino' (1950), con la presencia de Fernando Zamácola, director-gerente de la Fundación Miguel Delibes, que ha hecho una extendida y profunda reflexión sobre la obra del autor vallisoletano, que ha dejado huella en la sociedad rural y en cualquier enfoque humanista de la realidad que nos rodea.

Además de la intervención de Zamácola, ha presentado el acto la alcaldesa lasecana, Clara Eufemia Rivera, acompañada por el teniente alcalde, Raúl Crespo.

Además de la inauguración de la exposición, se ha dado apertura solemne del curso de Aulas de Cultura de la Diputación Provincial de Valladolid. El educador Jesús Salviejo Sánchez ha dado la pauta del curso al alumnado, una vez presentada la exposición.

El Ayuntamiento de La Seca dispone de tres aulas específicas de educación de adultos, promovidas por la institución provincial: Cultura e Historia y Estética del Cine, de la mano del educador y escritor Jesús Salviejo, y Literatura, esta última con el educador Javier Rodríguez.

Son más de 30 años de Aulas de Cultura en La Seca, uno de los programas estelares de la Diputación de Valladolid, que ha permitido en pueblos del medio rural como La Seca llevar unas acciones educativas y transformadoras que realmente han cambiado los hábitos culturales de un importante número de personas que conforman su alumnado.

La exposición estará disponible hasta el 11 de octubre en el Patio Interior del Ayuntamiento de La Seca y consiste en 42 paneles con ilustraciones y textos.

Desde el Ayuntamiento de La Seca se agradece la labor de la Fundación Miguel Delibes, que permite la divulgación del legado del escritor y polifacético escritor castellano.