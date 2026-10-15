Diez confía en que se ejecuten los proyectos, que es lo importante frente a los "cuentos bonitos" en el papel

El alcalde de León, José Antonio Diez, en el Consistorio de San Marcelo. - EUROPA PRESS

LEÓN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha confiado en que se ejecuten los proyectos que se incluyen en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) para 2027, ya que "lo importante" es que estas iniciativas se lleven a cabo y no los "cuentos bonitos" que figuran en el papel y que, en muchas ocasiones, se convierten en pesadillas.

"Esperemos que todas estas partidas, que evidentemente son positivas para León, para la ciudad, y muchas de ellas también para la provincia, se ejecuten y se lleven a cabo. Pero sigo diciendo que cuántos presupuestos hemos visto que cuentan cuentos muy bonitos y al final son realmente pesadillas, porque no hay nada que se lleve a efecto o a fin", ha argumentado.

En este contexto, ha reconocido que durante los años que lleva al frente de la Alcaldía, especialmente en el último mandato, la Junta ha impulsado proyectos que estaban "realmente paralizados" y que, al menos, han empezado a ejecutarse. "No es que esté contento al cien por ciento, porque no lo estoy ni nunca lo estaré, pero bueno, van avanzando algunos proyectos", ha incidido.

Entre las iniciativas que se incluyen en proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad se incluye la pasarela del Bernesga impulsada por la UPL, aunque se trata de una actuación cuya cuantía será abonada por el Ayuntamiento de León. Según ha explicado el alcalde, se incluye en los PGC porque es un encargo que se ha llevado a Somacyl, pero el Consistorio asumirá íntegramente su coste: "Se trata de una compensación de impuestos que tiene Somacyl con el Ayuntamiento de León y que lo hemos compensado con la construcción de esta pasarela, pero realmente los fondos, los recursos económicos, son del Ayuntamiento de León", ha insistido. Lo mismo sucede con las obras de la Calle Ancha, cuya cuantía también asumirá la administración local.

El alcalde de León ha confiado en que las obras de la pasarela sobre el Bernesga se inicien antes de que finalice este año para abordar en 2027 el desarrollo y ejecución de la infraestructura.

Además, se ha referido a otras iniciativas que se incluyen en las partidas presupuestarias de la Comunidad como la red de calor o algunas actuaciones industriales y ha insistido en que "lo importante" de los PGC "no es lo que ponga el papel", sino lo que se desarrolla y se lleva a cabo finalmente.

El alcalde de León se ha pronunciado de este modo en el Consistorio de San Marcelo, donde ha comparecido con el artista leonés Polo Nández, tras conocerse su participación en el Benidorm Fest que se celebrará en enero de 2027.