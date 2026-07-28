Diez ve con decepción y como una decisión "injusta" que León se quede sin la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

Archivo - Imagen de archivo del alcalde de León, José Antonio Diez Díaz, durante una entrevista concedida a Europa Press. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

LEÓN 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha manifestado este martes que la designación de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, un organismo para el que también concurría el Ayuntamiento de León en colaboración con el sector y los colegios profesionales, supone una "decepción" y se trata de una decisión "injusta".

Diez, que ha felicitado a Zaragoza por su designación, ha precisado que León había presentado una candidatura "muy competitiva", basada en la fortaleza del sector, con el respaldo profesional y empresarial. Así, la capital leonesa constituía "una gran candidatura de ciudad centrada en una altísima calidad de vida y una sede lista para la apertura inmediata".

José Antonio Diez ha asegurado en declaraciones a Europa Press que se trata de "una decepción más que genera frustración", pero que no impedirá que siga luchando por proyectos e iniciativas. "Es una profunda decepción y un incumplimiento de la filosofía de esta descentralización con la que se publicitó el proyecto; se indicó que la creación y reparto territorial de estos organismos estaban centrados en apoyar a aquellas provincias o regiones de España que más lo necesitaban no solamente como consecuencia de la despoblación, sino también para paliar la falta histórica de inversiones y de desarrollo y el resultado no está siendo así", ha añadido.

En este sentido, ha recordado también que esta "decepción" se une a la ya sufrida anteriormente con la Agencia Estatal Espacial, para la que también la ciudad de León presentó un proyecto y que, en este caso, tiene su sede en Sevilla.

El alcalde ha lamentado que ambos proyectos hayan servido para "seguir centralizando organismos en las capitales de las comunidades autónomas u otros centros de atracción ya consolidados", en lugar de apostar por "la España que necesita más apoyo".

Por otro lado, José Antonio Diez ha agradecido la labor de todas las empresas, instituciones y entidades que se han implicado de forma muy activa en la candidatura de León para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública como el Colegio de Veterinarios de León, la Asociación de Colegios Profesionales de León, la Universidad de León (ULE), la Diputación de León y las empresas biofarmacéuticas, sector que tiene en León un foco "esencial" en el mapa nacional.