El presidente de la Fundación, Carlos martín (centro), entre la subdelegada del Gobierno, Marian Rueda (izda) y la secretaria general de la Junta en Segovia, Ana Isabel Fuentes. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Dificultades económicas amenazan la continuidad de los Conciertos de las Velas en Pedraza (Segovia), tal y como ha advertido este lunes la organización con motivo de la escasa venta de entradas para el ciclo.

El presidente de la Fundación Villa de Pedraza, Carlos Martín Pérez, durante la presentación de la XXXIII edición, ha anunciado que el evento contará con la participación de la Orquesta de Madrid y la Kamerata Stradivarius. Ha glosado el alto nivel de ambas agrupaciones, pero, al mismo tiempo, ha llamado la atención sobre la necesidad de apoyo de las administraciones públicas y de los medios de comunicación para lograr aumentar la venta de entradas, dado que por el momento, "la mayor parte de peticiones recibidas son para entrar a la Villa", ha asegurado.

El programa artístico que llega este verano a Pedraza, para sendos conciertos los sábados 4 y 11 de julio es, como ha definido Martín, "de primer nivel" y tendrán por escenario la explanada del castillo de Pedraza.

El primer concierto, el 4 de julio a partir de las 22:00 horas, correrá a cargo de la Orquesta de la Comunidad de Madrid bajo la dirección del segoviano José Luis López-Antón, una de las promesas más destacadas de la nueva generación de directores en España. El programa presenta obras de Mendelssohn y Beethoven.

La orquesta, fundada en 1987 con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, es titular del Teatro de la Zarzuela desde 1998 y ha actuado en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York o el Teatro La Fenice de Venecia.

El segundo concierto, el 11 de julio, se titula '¡Stradivarius bajo las estrellas!' y estará interpretado por la Kamerata Stradivarius, bajo la dirección artística y como solista, con su propio violín Stradivarius, del músico rumano Razván Stoica. El programa combinará música clásica y cine, con obras de Mozart, Paganini, Brahms, Mendelssohn, Sarasate y Massenet, combinadas con piezas de producciones cinematográficas como El Gran Dictador, El lobo de Wall Street o The Notebook.

Stoica, ganador del Premio Stradivarius y del Concurso de Violín de la Unión Europea de Radiodifusión, liderará una formación en la que varios músicos interpretarán con instrumentos históricos de luthería italiana de los siglos XVII y XVIII, entre ellos un Stradivarius de 1729 y un Amati de 1688. La Kamerata Stradivarius, fundada en Holanda en 2010, ha actuado en el Konzerthaus de Berlín, el Théâtre des Champs-Élysées de París y ha sido aclamada en numerosas giras internacionales.

EL DINERO PÚBLICO, DETERMINANTE

Más allá del cartel artístico, la presentación de Carlos Martín Pérez ha estado marcada por la preocupación financiera. El presidente de la Fundación Villa de Pedraza ha señalado que la subvención pública resulta determinante para el sostenimiento del ciclo, y que los ingresos por venta de entradas no bastan para cubrir los costes de producción, que ha calificado de "costosísimos".

En este contexto, ha apelado directamente a los medios para que contribuyan a visibilizar la situación de la entidad y a respaldar la supervivencia de un festival que desde su primera edición en 1993 se ha convertido en uno de los referentes culturales de Castilla y León.

Martín Pérez ha citado además los efectos acumulados de las cancelaciones por climatología como uno de los factores que han agravado la situación económica de la fundación en ediciones anteriores, con el impacto que ello ha supuesto tanto en los ingresos como en la planificación a medio plazo.

Ha reconocido que este historial de incidencias ha pesado sobre las cuentas de la entidad de forma significativa y también ha subrayado el efecto dinamizador que el festival ejerce sobre el tejido hostelero y turístico de Pedraza y su entorno, señalando que la colaboración con el sector del alojamiento y la restauración forma parte de la estrategia de la fundación para construir un modelo sostenible.

Por razones de seguridad, el acceso a la villa durante los días de concierto estará limitado a 5.000 personas mediante pases gratuitos disponibles a partir de junio de 2026 a través de El Corte Inglés, además de las entradas para el espectáculo, cuyos precios oscilan entre los 45 y los 88 euros según zona.

La Fundación Villa de Pedraza gestiona, entre otras actividades, la Cárcel de la Villa -visitada por cerca de 500.000 personas desde su apertura en 1994- y organiza un amplio programa cultural que incluye concursos, ciclos de conferencias y certámenes. Los Conciertos de las Velas constituyen, no obstante, su actividad de mayor proyección e impacto.