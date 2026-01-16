Dinero encontrado en Valladolid: La Policía identifica a la dueña de 250 euros entre "decenas" de reclamantes

Oficina de objetos hallados de la Policía Municipal de Valladolid. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID

VALLADOLID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha informado este viernes de que ha podido identificar "sin género de dudas" a la propietaria de 250 euros que una persona localizó este jueves en la zona de Villa de Prado, al tiempo que ha señalado que ha habido "decenas de reclamantes", si bien "sólo la verdadera propietaria sabía ciertos detalles".

En un mensaje publicado en la red social 'X' la Policía Municipal informó este jueves de que un "honrado ciudadano" había entregado al cuerpo 250 euros que había hallado en un parque de la zona de Villa de Prado. Asimismo, señalaban que el dinero estaría a disposición de su propietario este viernes en la Oficina de Objetos Hallados.

Ya hoy, pasadas las 14.00 horas, la cuenta de la Policía ha publicado otro mensaje en el que informaba de que habían encontrado "sin género de dudas" a la propietaria del dinero.

De hecho, han señalado que han tenido "decenas de reclamantes", afirmación que han acompañado de un emoticono con gesto muy enfadado.

Sin embargo, han explicado que se ha podido identificar a la verdadera propietaria debido a que sólo ella sabía ciertos detalles sobre la manera y el lugar en los que se había encontrado los 250 euros.