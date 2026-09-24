La Diócesis de Osma-Soria aparta al sacerdote de Serón de Nágima tras denuncia de familia de menor por presunto acoso

SORIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Osma-Soria ha apartado de sus funciones al sacerdote de la localidad de Serón de Nágima tras la denuncia de la familia de una menor por presunto acaso, algo por lo que el mismo párroco fue absuelto en 2014.

Ante las informaciones publicadas en las últimas horas en un medio soriano, relativas a un sacerdote diocesano, la Diócesis de Osma-Soria ha emitido un comunicado "con el único propósito de ofrecer una información rigurosa y respetuosa con todas las personas afectadas".

Así, en el escrito ha reconocido que la Diócesis tuvo conocimiento de unos hechos atribuidos a un sacerdote diocesano en relación con una menor de edad y, desde el primer momento, actuó "conforme a los procedimientos previstos para estos casos".

En este sentido, ha apuntado que "se abrió la correspondiente investigación previa canónica y se adoptaron las medidas cautelares que se consideraron necesarias para la protección de la menor y el adecuado esclarecimiento de los hechos".

Asimismo, se prohibió cautelarmente al sacerdote el ejercicio de cualquier función, actividad o ministerio en la parroquia de Serón de Nágima, así como cualquier contacto o comunicación, directa o indirecta, con la menor.

Estas medidas, de naturaleza estrictamente cautelar y no penal, permanecen vigentes. La familia de la menor presentó denuncia ante la Guardia Civil el 17 de agosto de 2026.

La Diócesis, por su parte, puso también las actuaciones realizadas en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Soria y manifestó desde el primer momento su plena disposición a colaborar con las autoridades civiles competentes.

A este respecto, y "ante algunas afirmaciones contenidas en las informaciones publicadas", la Diócesis ha precisado que "no constan en la documentación de la que dispone que la denuncia fuera presentada entre los días 9 y 11 de agosto, como se ha publicado".

"Tampoco corresponde a la Diócesis confirmar situaciones procesales de carácter civil o penal que no le hayan sido formalmente comunicadas por la autoridad competente", ha señalado en el comunicado.

Así, ha recalcado que la medida de prohibición de contacto con la menor adoptada por la Diócesis es "cautelar canónica, sin que deba confundirse con las medidas que, en su caso, puedan haber adoptado las autoridades judiciales".

AL VATICANO

La Diócesis también ha explicado que conforme a la normativa de la Iglesia para estos casos, sus actuaciones, junto con la correspondiente valoración del administrador diocesano, se han remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, al que corresponde determinar el ulterior modo de proceder.

Así, ha incidido en que "la conclusión de esta investigación previa no supone declaración alguna de culpabilidad, sino la finalización de la fase establecida para recabar y valorar los elementos necesarios y someterlos a la autoridad competente".

En relación con los hechos ocurridos hace más de una década y nuevamente mencionados en las informaciones publicadas, han recordado que "el sacerdote fue sometido entonces a un procedimiento judicial y resultó absuelto por la Audiencia Provincial de Soria de los delitos de los que había sido acusado".

"Por ello, no resulta adecuado presentar aquellos hechos como antecedentes de culpabilidad ni utilizar respecto del sacerdote calificaciones que presupongan una reiteración delictiva que judicialmente no ha sido establecida", han matizado.

La Diócesis de Osma-Soria ha reiterado su "cercanía a la menor y a su familia, su compromiso firme con la protección de los menores y su voluntad de esclarecer cualquier conducta que pudiera resultar impropia o ilícita".

Al mismo tiempo, ha recordado que "este compromiso debe hacerse compatible con el respeto a la presunción de inocencia, a los derechos de todas las personas concernidas y al trabajo de las autoridades civiles y eclesiásticas competentes".

"Precisamente por respeto a la menor, a las actuaciones civiles en curso y a las decisiones que corresponde adoptar al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la Diócesis no realizará más valoraciones sobre el contenido concreto de los hechos", ha finalizado en el escrito.