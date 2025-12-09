Diputación asume el coste de los ayuntamientos y aporta 3,2 millones para ampliar el vaso del CTR de Gomecello

SALAMANCA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de Girsa (Consorcio Provincial para la Gestión de Residuos Urbanos) para el ejercicio 2026 aumentará hasta algo más de 11 millones (11.014.035 euros), principalmente por la necesidad de acometer una importante obra de ampliación del vaso del Centro de Tratamiento de Residuos de Gomecello.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha anunciado que la institución provincial asumirá el coste de los ayuntamientos y mancomunidades al aportar 3,2 millones para llevar a cabo una actuación "imprescindible para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación y continuar prestando un servicio esencial para todos los municipios de la provincia".

Según han informado el presidente y la diputada de Fomento, Pilar Sánchez, esta medida presupuestaria que garantiza el funcionamiento del Consorcio se ha aprobado al finalizar el desarrollo de la Asamblea General de Girsa. Esta cifra supone un incremento del 2,36 por ciento respecto al año anterior, cuando el presupuesto alcanzó los 10,7 millones.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha destacado que la institución provincial asumirá el 70 por ciento del coste total de esta inversión, a través de una modificación de crédito que permitirá aportar 3,2 millones. De este modo, hace frente también a la parte que les correspondía a los ayuntamientos de la provincia. Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca destinará el 30 por ciento restante, con una aportación de 500.000 euros.

Javier Iglesias ha subrayado que esta operación permite liberar a los ayuntamientos de la provincia de la parte que les correspondería financiar. Según el reparto habitual, la Diputación debería aportar el 50 por ciento, las mancomunidades el 15 por ciento y los ayuntamientos el cinco por ciento.

Asumir íntegramente la parte municipal por La Salina evita que los consistorios "tengan que afrontar un esfuerzo presupuestario extra para financiar esta obra", ha indicado Iglesias.

En este contexto, ha señalado que esta decisión se enmarca en el "compromiso" de la Diputación con los municipios, especialmente en servicios básicos como la gestión de los residuos.

Asimismo, la actuación permitirá "avanzar en un modelo eficiente y sostenible y, además, garantizará que las infraestructuras provinciales puedan seguir respondiendo a las necesidades actuales y futuras".

En la rueda de prensa también ha recordado que el pasado año, Girsa, asumió los 2,8 millones derivados de las tasas de basura impuestas por el Gobierno de España.

"Esta cantidad habría recaído sobre los ayuntamientos, con un impacto directo en la tasa que pagan los ciudadanos. Gracias al remanente del Consorcio, se ha afrontado este coste como medida transitoria, lo que ha permitido a los municipios adaptarse a la normativa sin afectar a sus vecinos", ha apuntado, Iglesias.