La Diputación de Ávila avanza en la dotación de los parques comarcales de bomberos de la provincia

ÁVILA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila avanza en la puesta en marcha cinco parques comarcales de bomberos destinados a cubrir el territorio provincial excepto la capital.

El portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, Juan Carlos Sánchez Mesón, ha explicado tras la Junta de Gobierno provincial que se trata de cinco parques que "van a dar respuesta a toda la provincia de Ávila, con prioridad en incendios urbanos y otro tipo de emergencias como accidentes de tráfico, excarcelaciones o inundaciones".

El proceso se encuentra en fase administrativa ya que, tras aprobarse las bases para la cobertura de cinco cabos, la siguiente tramitación será la de los 38 bomberos-conductores que dotarán a los dos primeros parques, ubicados en Arenas de San Pedro y Cebreros. "Son bomberos ya de los parques comarcales", ha señalado el portavoz, quien ha subrayado que se les exigirá también el carné de camión.

El procedimiento requiere tiempo por su complejidad, ha apuntado Sánchez, al estar ligado además a un acuerdo regulador con sindicatos y representantes políticos que reconozca a los bomberos profesionales dentro de la Diputación.

En el caso del Parque Comarcal de Arenas de San Pedro, Sánchez Mesón ha recordado que las obras están terminadas, aunque la recepción oficial no se ha producido aún por cuestiones técnicas vinculadas a la conexión eléctrica y pequeños remates de obra, por lo que la institución ha prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2025 ese plazo de recepción.

OTROS ASUNTOS

La Junta de Gobierno también ha abordado otros asuntos de interés como la firma del convenio con la Asociación Celíacos de Castilla y León (Acecale) para la realización de la campaña Celichef, que cuenta con una aportación de 6.000 euros.

La iniciativa, según el portavoz, permitirá "promocionar productos de Ávila Auténtica y facilitar la vida a las personas celíacas a través de recetas adaptadas", en el marco de un concurso gastronómico y actividades de difusión.

Asimismo, se ha aprobado una subvención nominativa de 70.000 euros al Ayuntamiento de Candeleda para la reconstrucción de las casas museo del Castro de El Freillo, dañadas por el incendio de 2024; las bases de una convocatoria de ayudas a la inversión industrial con 750.000 euros de partida presupuestaria; y una línea de 176.000 euros para la adquisición de desfibriladores externos semiautomáticos en municipios menores de 2.000 habitantes.

En la actividad de control, la Diputación ha dado cuenta de cinco expedientes de contratación para acondicionamiento de carreteras provinciales, de la adjudicación del seguro de responsabilidad civil para ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes a la compañía AXA por 48.000 euros, y de diversas ampliaciones de plazo en proyectos en curso.