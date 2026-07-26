La Diputación de Ávila habilitará partidas para el sector primario afectado por el incendio

El presidente de la Diputación, Carlos García, junto al alcalde de Navaluenga y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este domingo en el PMA. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha avanzado que habilitará partidas para el sector primario afectado por el incendio originado en Burgohondo, ante el que ha llamado a reponerse mirando al futuro con "optimismo" y "unidad".

En declaraciones realizadas en Navaluenga, donde se encuentra el Puesto de Mando Avanzado, García ha expresado su "impotencia" y "desgarro emocional" por los efectos del incendio, que han arrasado espacios como la Reserva Natural del Valle de Iruelas, "seña de identidad" del territorio.

Ante ello, ha llamado a tener la "mirada puesta en la reconstrucción" y ser "conscientes" de que "una vez deje de sonar las hélices de los helicópteros, del trasiego de todo el operativo", la provincia va a "seguir teniendo futuro".

En este sentido, ha apelado a mantener la "unidad" lograda para enfrentar el incendio con un mando único y también ha ensalzado la "solidaridad" mostrada por la sociedad, especialmente los abulenses. "Tenemos que ser conscientes de que esa unión es más necesaria que nunca", ha apostillado.

Asimismo, ha reivindicado el "saber estar" de la ciudadanía abulense, que ha demostrado "responsabilidad" pese a que ha sido "muy difícil" desalojar a más de 35.000 personas "en tan poco tiempo".

García, quien ha agradecido a todos los servicios participantes y la "hospitalidad" de los pueblos que "han abierto sus puertas" a los evacuados, ha reivindicado, además, el papel de los alcaldes y ha manifestado su compresión a aquellos que han decidido permanecer en sus pueblos pese a la evacuación.

"Defendemos lo nuestro", ha indicado, al tiempo que ha afirmado que él también se habría quedado para frenar el avance del fuego en su pueblo como alcalde: "Los alcaldes están defendiendo lo suyo, defienden a sus vecinos, defienden su término, y yo no les puedo quitar la razón. Yo también lo haría".