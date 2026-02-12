Diputación y Ayuntamiento de Castil de Vela (Palencia) refuerzan la seguridad y conservación de infraestructuras

Armisén, durante su visita a la localidad. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Castil de Vela han reforzado la "seguridad y la conservación" de las infraestructuras del municipo a través de diversas actuaciones que han financiado las dos administraciones.

La presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, acompañada del diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, y del diputado de zona, Luis Calderón, ha mantenido una reunión institucional con el concejal del municipio, Fernando Montejo, en representación de su alcalde, Luis Gonzalo Sahagún, en el Ayuntamiento de la localidad, con el objetivo de "escuchar las demandas y necesidades del municipio".

El Ayuntamiento ha llevado a cabo "importantes actuaciones de mejora" en infraestructuras municipales con el apoyo de la Diputación, para reforzar así su "compromiso" con la seguridad, el mantenimiento y la mejora de los espacios públicos.

Entre las intervenciones destacadas se encuentra la actuación prevista en el Centro Cultural San Miguel de Castil de Vela, edificio de titularidad municipal, donde se llevará a cabo una intervención prioritaria para garantizar la estabilidad y correcta conservación del inmueble.

El proyecto cuenta con una ayuda de 6.115,34 euros y permitirá reparar una pared exterior que presentaba un "notable" deterioro como consecuencia del "azote continuado" del agua, que afecta especialmente a su cimentación. "Esta actuación resulta fundamental para preservar un espacio clave para la vida social y cultural del municipio", añade la institución a través de un comunicado.

Asimismo, ya se ha ejecutado la pavimentación con aglomerado asfáltico de la calle El Castillo, una actuación financiada por la Diputación con 13.188,00 euros.

El proyecto ha permitido "mejorar de manera significativa" el firme de la vía, que se encontraba en mal estado de conservación, y que ha permitido "incrementar la seguridad tanto para peatones como para vehículos y contribuyendo a la mejora de la imagen urbana y la calidad de vida de los vecinos".

"Con este tipo de actuaciones, la Diputación de Palencia reafirma su apoyo a los pequeños municipios de la provincia, favoreciendo inversiones que garantizan la conservación de infraestructuras y el bienestar de sus habitantes", concluye el comunicado.