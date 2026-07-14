Diputación y Cáritas de Valladolid renuevan el convenio contra la exclusión social con 75.000 euros

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañado en el Palacio de Pimentel por el presidente de Cáritas Diocesana de Valladolid, Guenther Eduardo Boelhoff. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación y Cáritas Diocesana de Valladolid han renovado el convenio contra la exclusión social que este año consta de siete actuaciones, con especial preocupación sobre la vivienda, a las que se destinará un total de 75.000, sin asignarse una cuantía concreta a cada una de ellas.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañado en el Palacio de Pimentel por el presidente de Cáritas Diocesana de Valladolid, Guenther Eduardo Boelhoff, ha afirmado que se trata de un acuerdo posible gracias al trabajo conjunto: "Nada sería posible si no fuera por la colaboración de las entidades del Tercer Sector y por esto creemos que es el modo de trabajar es la colaboración entre las mismas".

El convenio que se ha firmado este martes y se ejecutará con fecha de 2026 destina "casi el 50 por ciento del dinero a las personas", ha aseverado Íscar.

El presidente de la Diputación ha recordado que "se trata de un compromiso que, año tras año, se consolida como uno de los pilares de la acción social", y ha añadido que "el deterioro de la situación económica ha intensificado las necesidades básicas de muchos ciudadanos, y es ahí donde la Diputación no puede ni debe actuar sola".

"Los 75.000 euros se van a dedicar a muchos ejes y uno de ellos es la vivienda", ha explicado Íscar, quien ha añadido que también actuarán para paliar la vulnerabilidad alimentaria, la inserción laboral y la violencia de género.

"Cáritas es una entidad cuya trayectoria y profundo arraigo en nuestros pueblos la convierten en uno de nuestros mejores aliados para llegar a quienes realmente lo necesitan, porque garantizan que los recursos lleguen de forma directa", ha subrayado Íscar, mientras que Boelhoff ha precisado que en este 2025, del que ahora presenta los resultados, se ha ejecutado prácticamente el 100 por cien del convenio de colaboración de 2025. "Los resultados de la práctica anterior revelan que la violencia de género es el centro de los problemas que tiene nuestra sociedad para vivir de forma cohesionada y también afecta a las personas vulnerables", ha añadido.

EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL

El programa, que contiene siete proyectos, marca como primer objetivo la concesión de ayudas destinadas al alquiler de vivienda de colectivos en especial situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.

El segundo programa lo componen diferentes acciones formativas que supongan la promoción personal y laboral de esos colectivos, dirigidas a personas en riesgo de exclusión social derivadas por el Equipo de Inclusión Social (EDIS/CEAS) de la Diputación.

El tercer programa es el de atención residencial, mediante la concesión de ayudas al alquiler a las mujeres víctimas de violencia machista.

El cuarto programa hace referencia al apoyo durante los períodos vacacionales escolares mediante la atención a las necesidades básicas esenciales, especialmente la alimentación, de los menores matriculados en Enseñanzas Obligatorias y de Educación Infantil que habitualmente utilicen los servicios de comedor de los centros educativos.

El quinto programa se centra en la concesión de ayudas destinadas al alquiler de vivienda de personas refugiadas procedentes del conflicto bélico de Ucrania.

El sexto programa se centra en el apoyo a las personas y familias en mayor situación de vulnerabilidad económica de la provincia de Valladolid, para la adquisición de productos de alimentación, como "asistencia material básica", en el marco del Programa del Fondo Social Europeo Plus de Asistencia Material Básica.

Por último, el séptimo programa da respuesta a situaciones de urgencia social de personas y familias de la provincia, mediante alojamiento temporal y cobertura de necesidades básicas y, en su caso, la cobertura del coste de retorno a sus países de origen, previa valoración de otras alternativas y recursos de otras entidades.