La Diputación cede un espacio del Recinto Ferial para construir una Clínica para el grado de Veterinaria de la USAL

La Diputación de Salamanca cederá un espacio del Recinto Ferial para la construcción de una clínica veterinaria que estará al servicio de los alumnos del futuro Grado de Veterinaria de la Universidad de Salamanca.

Así lo ha anunciado este viernes el presidente de la institución provincial, Javier Iglesias, en el marco de la segunda jornada de la Feria Salamaq 25. "El rector nos ha pedido que echemos una mano en el Grado de Veterinaria, que arrimemos el hombro una vez más en pro de este proyecto", ha afirmado.

"Desde la Diputación Provincial de Salamanca tenemos un compromiso inquebrantable con el desarrollo del mundo rural del lado de la universidad. Y estamos encantados de tener este nuevo espacio de colaboración para seguir creando valor en el sector primario", ha añadido Iglesias.

De hecho, el presidente de la Diputación ha reconocido que el Grado de Veterinaria es algo muy necesario al tener en cuenta que Salamanca es la provincia "más ganadera de España con un millón y medio de cabezas, de todo tipo, de ovino, de porcino y de vacuno".

Por su parte, el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, ha asegurado que en Salamanca existen "unas grandes infraestructuras, posiblemente a este nivel las mejores de España" y por eso quieren tener una clínica que complementa a todo el complejo veterinario que se pondrá en marcha en Salamanca.

BUENA LOCALIZACIÓN

Corchado, quien ha asegurado que espera implantar el título cuanto antes, en el curso 26-27, ha añadido que una ubicación junto a las instalaciones del Recinto Ferial, va a dar soporte y permitir estabular animales a lo largo de periodos largos de tiempo.

"Va a ser un sitio amplio donde podamos venir con muchos estudiantes, ya que nuestra intención es crear una facultad de veterinaria integrada en la sociedad, integrada en el sector agrícola y en el sector ganadero, de manera que todas nuestras infraestructuras las vamos a poner en marcha para su uso por parte de toda la comunidad", ha resumido Juan Manuel Corchado.

Además, el rector ha apuntado que quieren que todo el sector se beneficie "en colaboración con los futuros profesores y profesoras de esta facultad, sus grupos de investigación y con el apoyo de todas las instituciones que están impulsando una economía relacionada con el sector primario".