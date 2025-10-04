La Diputación concede 55.000 euros a cuatro asociaciones para la conservación de las razas autóctonas de Zamora

ZAMORA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha concedido 55.000 euros este 2025 a cuatro asociaciones para la conservación de las razas de asno zamorano-leonés, sayaguesa, alistana-sanabresa y caprino de la raza de las Mesetas que son autóctonas de la provincia zamorana.

El objetivo de estas ayudas es preservar la diversidad zoogenética y dar un mayor impulso al mantenimiento del patrimonio genético que suponen las razas autóctonas de la provincia, fomentando en especial la conservación de aquellas declaradas en peligro de extinción, según un comunicado de la Diputación recogido por Europa Press.

En la presente convocatoria de ayudas, han sido beneficiarias la Asociación Raza Criadores Asnal Zamorano-Leonés, con 15.532 euros; la Asociación Española de Criadores de Ganado Bovino de Raza Sayaguesa, con 16.944 euros; la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de la raza de las Mesetas (ANCAM), con 5.580 euros; y la Asociación Española de Criadores de Raza Alistana-Sanabresa (Aecas), con 16.944 euros.

Esta convocatoria de ayudas fue aprobada por la Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora el 9 de abril de 2025 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 5 de mayo de 2025, cuando se presentaron cuatro solicitudes en tiempo y forma y, tras la subsanación de la documentación, las cuatro resultaron adjudicatarias.

Ahora, de acuerdo con el procedimiento establecido en las bases de la convocatoria, las beneficiarias deben justificar la actividad para la que se concedieron las ayudas antes de recibir el pago. Estas ayudas económica de pago único se destinarán a cubrir los gastos de funcionamiento, la promoción comercial de la raza y la organización de certámenes expositivos.