Diputación concede ayudas a 29 comerciantes de Palencia para garantizar el abastecimiento de productos al medio rural

PALENCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha resuelto una nueva línea de ayudas para apoyar a 29 comerciantes de la provincia y garantizar así garantizar el abastecimiento de alimentos y productos básicos en el entorno rural, con una aportación de 65.000 euros, Tal y como publica el Boletín Oficial de la Provincia

Desde la institución provincial insisten en que se trata de una "línea de apoyo pionera" destinada a mantener y reforzar los servicios de proximidad en los municipios de la provincia y está dirigida a establecimientos de comercio rural minorista y negocios de venta ambulante dados de alta y que realicen su actividad en municipios de hasta 500 habitantes.

En total, se han concedido 65.546 euros en ayudas a través de dos líneas específicas. Una para comercio minorista de proximidad, con un total de 16 beneficiarios y otra de venta ambulante, dirigida a quienes garantizan la distribución de alimentos y productos básicos en localidades sin comercio estable, con 13 beneficiarios.

Las ayudas oscilan entre los 2.000 y 2.500 euros por beneficiario.

La propia Diputación ha recordado que esta convocatoria, de nueva creación, servirá para garantizar el abastecimiento de productos básicos y contribuir también a mantener estructuras comerciales generadoras de riqueza, empleo y calidad de vida en el medio rural.