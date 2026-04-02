La Diputación convoca el Concurso de Imagen Digital para diseñar la portada del recetario de Alimentos de Segovia

Talleres de promoción para el consumo de Alimentos de Segovia. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha convocado la quinta edición del Concurso Provincial de Imagen Digital 'Crea la portada del recetario de Alimentos de Segovia', una iniciativa enmarcada dentro de su Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable y cuyo extracto se ha publicado este 1 de abril, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El certamen tiene como objetivo seleccionar el diseño original que servirá de portada para el futuro recetario de Alimentos de Segovia, una publicación prevista dentro del Plan Impulso de la marca agroalimentaria provincial y concebida para ensalzar los productos locales y promover hábitos alimentarios saludables y sostenibles.

La vicepresidenta segunda y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha señalado que este concurso busca "implicar" a la ciudadanía en la promoción de los productos de proximidad, "utilizando el lenguaje visual como una herramienta poderosa para transmitir la importancia de una alimentación saludable y sostenible".

El concurso está dirigido a personas mayores de 16 años empadronadas en cualquier municipio de la provincia de Segovia o matriculadas en centros educativos o universidades del territorio. Los participantes podrán presentar hasta tres obras originales, realizadas mediante herramientas digitales, que reflejen la relación entre la alimentación, los productos de cercanía y el entorno rural segoviano.

Las propuestas deberán diseñarse en formato vertical DIN A4 y cumplir con los requisitos técnicos establecidos en las bases, incluyendo la incorporación de los logotipos de la Diputación Provincial y de Alimentos de Segovia.

PREMIOS

El plazo de presentación de las obras permanecerá abierto desde este 2 de abril hasta el próximo 29 de mayo. En esta quinta edición, la Diputación otorgará dos premios con una dotación total de 500 euros.

El primer premio estará dotado con 300 euros y un lote de productos de Alimentos de Segovia, mientras que el segundo premio recibirá 200 euros y un lote similar.

Además, los diseños ganadores podrán ser difundidos a través de los canales oficiales de la institución y utilizados en acciones de sensibilización y promoción vinculadas a la alimentación sostenible.

Rodríguez ha explicado que "la creatividad de los participantes permite acercar a la sociedad mensajes complejos sobre sostenibilidad y consumo responsable de una forma visual, directa y atractiva".

"Queremos que esta iniciativa sirva también para reforzar el vínculo entre la ciudadanía y los productos de nuestra tierra, apoyando al mismo tiempo a los productores locales y al medio rural", ha agregdo.

El jurado valorará especialmente la creatividad y originalidad de las propuestas, la calidad visual y compositiva de las piezas y su capacidad para transmitir los valores de la alimentación sostenible y el consumo de productos de proximidad. Toda la información sobre las bases, requisitos técnicos y procedimiento de participación puede consultarse en la página web de la Diputación de Segovia.