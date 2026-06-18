Diputación destina 341.000 euros para la ampliación y mejora de polígonos industriales en 11 municipios

Polígono industrial de Villamuriel de Cerrato. - DIP PALENCIA

PALENCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia destina 341.000 euros para en la ampliación y mejora de polígonos industriales con el fin de dotar a la provincia de infraestructuras que permitan la generación de empleo y ha concedido ayudas a once municipios palentinos.

Así, el Boletín Oficial de la Provincia ha publicado la resolución de estas ayudas que la institución provincial publica cada año con el fin de contribuir en la mejora de la infraestructura industrial de las entidades locales y apoyar inversiones que generan empleo directo e indirecto durante su ejecución.

Los ayuntamientos que han solicitado las ayudas y que recibirán apoyo económico a través de las dos nuevas líneas que se establecen en la convocatoria son once. Nueve de ellos a través de la línea 1 general y son Villamuriel de Cerrato, Torquemada, Guardo, Venta de Baños, Dueñas, Saldaña, Aguilar de Campoo, Cervera de Pisuerga y Magaz de Pisuerga.

A través de la línea 2 para entidades locales ubicadas en Tierra de Campos se han concedido dos ayudas a Paredes de Nava y Carrión de los Condes.

Es el segundo año que se establecen dos líneas de subvención, porque existe una línea de inversión específica dentro del apoyo la Institución Provincial al programa Territorial de Tierra de Campos impulsado por la Junta.

Las cuantías concedidas al amparo de esta convocatoria oscilan entre los 46.902,37 euros de Villamuriel, y los 12.600 euros de Carrión de los Condes.

Las subvenciones van destinadas a entidades locales, ayuntamientos y entidades menores del medio rural palentino para actuaciones relacionadas con la realización de obras, reformas o renovación de la urbanización de polígonos industriales existentes, tales como, pavimentación y mejora de accesos, equipamiento, abastecimiento, saneamiento, alumbrado público, suministro de energía eléctrica y telecomunicaciones, entre otras.