Diputación destina 34.700 euros a colaborar con 4 clubes de Baloncesto de Palencia, Villamuriel, Dueñas y Venta de Baños

Ángeles Armisén Preside La Junta Local De Gobierno De Este Lunes. - DIP PALENCIA

PALENCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha aprobado este lunes en Junta de Gobierno los convenios de colaboración con los equipos de baloncesto palentinos más destacados, el Club Baloncesto Palencia, C.D. Blanca de Castilla, Club Baloncesto Villamuriel, Club Baloncesto Venta de Baños, y Club Eldana Baloncesto, por importe total de 34.700 euros.

El convenio con el Club Baloncesto Palencia, por importe de 5.000 euros, tiene como objetivo de apoyar al equipo sénior, que juega en la Primera División Nacional Masculina. Además, el club cuenta con varios equipos en categorías inferiores, cinco de ellos en competiciones autonómicas, y otros que participan en las competiciones provinciales.

También lleva a cabo un trabajo de promoción en centros educativos de la provincia, incorporando alumnos de Frómista, Monzón o Villalobón, lo que supone una promoción del baloncesto entre los más jóvenes de nuestra provincia.

El convenio C.D. Blanca de Castilla, por importe de 7.500 euros, tiene que ver con los logros del equipo. En cuanto a su primer equipo este año militará en Primera Nacional, con equipos de la comunidad autónoma.

El convenio con el C.D. Baloncesto Villamuriel, por importe de 8.000 euros se aprueba para contribuir en un programa interesante a través del que pretende impulsar el deporte femenino y el deporte base en nuestra provincia. El primer equipo femenino continuará un año más en la Primera División Nacional Femenina, encuadrado en el grupo norte, dando así, una gran difusión de nuestra provincia en todos sus encuentros.

Respecto a las categorías inferiores, el club tiene intención de seguir compitiendo, siendo una entidad con clara repercusión social y deportiva para nuestra provincia, conjugando su trabajo del primer equipo con el de deporte base a través de su escuela municipal.

El convenio con el Club Baloncesto Venta de Baños, por importe de 10.000 euros, pretende apoyar al Club en el desarrollo de su actividad ordinaria para la temporada 2026/ 2027, en la que volverá a jugar en Primera División Nacional Femenina. Además, el Club cuenta con otros equipos de categorías inferiores que participan en ligas provinciales.

Por último, el Club Eldana Baloncesto, cuenta con una colaboración de 4.200 euros. El Club ha conseguido mantenerse con su primer equipo en la categoría Primera División Nacional Masculina. Con este éxito deportivo consigue que Dueñas tenga un equipo en una competición de nivel.

Además, el club cuenta con varios equipos en categorías inferiores, que participan en competiciones provinciales.