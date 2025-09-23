Diputación destinará remanentes del Plan Soria a ayudas a la rehabilitación de vivienda y relevo generacional

SORIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación ha destinado los remanentes del Plan Soria a dos líneas de ayudas como son la rehabilitación de vivienda municipal y el relevo generacional que han superado la partida prevista.

De esta forma, la línea para rehabilitación de vivienda municipal tenía una partida de 200.000 euros con la que se ha cubierto un total de once solicitudes, según han informado desde la institución provincial.

Se trata de los municipios de Cerbón, Cihuela, Magaña, Castillejo de Robledo, Rioseco de Soria, Salduero, El Royo, Gómara, Fuentestrún, Torrubia de Soria y San Esteban de Gormaz. Así, han quedando fuera por falta de crédito presupuestario las solicitudes de Borobia, Velamazán, Almenzar de Soria, Quintana Redonda y Talveila.

La segunda línea que se va a convocar es la relativa a relevo generacional, que mientras en la convocatoria del año pasado se quedó desierta, en esta ocasión han sido tres las solicitudes presentadas que cumplían y con los 25.000 euros presupuestados se ha cubierto una, por lo que el resto se han quedado fuera.

Todos los grupos políticos representados en la Comisión de Reto Demográfico, Plan Soria y Fondos Europeos, que se ha reunido este martes, han estado de acuerdo en destinar los remanentes de las líneas que no se han gastado en su integridad, a estas dos líneas. La cuantía prevista de remanentes, aunque sin concretar, superará los 150.000 euros.

El diputado responsable de la Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos, Daniel García, ha hecho especial hincapié en la necesidad de agilizar las dos convocatorias para poder ejecutar en tiempo y forma, por lo que confía en que estén activas ambas convocatorias antes de fin de año.