La Diputación difunde los productos de Ávila auténtica en los escolares a través de talleres

ÁVILA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila ha clausurado este miércoles la programación de Naturávila, por la que han pasado más de 5.200 niños, que incluye los talleres que se realizan en torno a la marca colectiva de la institución Ávila Auténtica, que este año han reunido a 1.328 jóvenes escolares de la provincia de Ávila, 250 más que el pasado año (cuando comenzó este proyecto en el que además se organizan estancias en albergues y campamentos).

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, acompañado del diputado del vicepresidente primero y diputado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jesús Martín, han visitado esta última actividad en la que alumnos de la localidad abulense de El Tiemblo han podido realizar talleres de cocina y juegos.

El fin es "difundir y fomentar la calidad de los productos" de Ávila Auténtica, "seña de identidad de la provincia por lo que representa y a quién representa", ha señalado el presidente, quien ha añadido que "esos principios y valores que también emanan de los patrocinios deportivos" y llegan hasta estas instalaciones.

Jóvenes de distintas edades y cursos, como cuarto, quinto y sexto de primaria, y primero y segundo de secundaria, han realizado este tipo de talleres de la mano de los monitores, Iris y Javier, y gracias al trabajo también de la directora técnica de la marca, Gemma Rodríguez, a quien el presidente ha querido agradecer su labor, ya que con estas iniciativas consiguen "sembrar esa semilla para que germine en los futuros embajadores" de la marca Ávila Auténtica y de la provincia abulense.

Por su parte, Jesús Martín ha destacado el "éxito" de este segundo año del programa así como la "siembra" de esa semilla de cara al futuro, al "creer" en lo que tiene la provincia, y apoyar a los "productores y a todos los que apuestan por generar riqueza y empleo en el medio rural".

Esta es una manera "de promocionarlos, bien con los patrocinios, bien asistiendo a ferias o bien acercando los productos y los productores y la provincia de Ávila a los más pequeños", ha señalado.

Martín ha asegurado que la Diputación de Ávila continuará con estos talleres en 2026, con la posibilidad de "extenderlos en el tiempo, de enero a noviembre", ampliando la duración de marzo a noviembre actual, con el fin de que "participen más niños, para que continúe creciendo y para que la labor de difusión de la marca continúe".