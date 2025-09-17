La Diputación homenajea a las Casas de León en España, que mantienen "vivas" las señas de identidad leonesas en el país

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (derecha), en el acto de homenaje a las Casas de León en España. - EUROPA PRESS

LEÓN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha destacado este miércoles la labor que realizan las Casas de León en España, que "siguen manteniendo vivas" las señas de identidad leonesas en muy diferentes espacios geográficos del país.

El patio del Palacio de los Guzmanes ha acogido un acto de homenaje y entrega de placas honoríficas a los representantes de las siete Casas de León que se mantienen activas en el territorio nacional, ubicadas en Bilbao, Valladolid, Asturias, A Coruña, Cantabria, Sevilla y Madrid, a los que Álvarez Courel ha agradecido su ayuda en la difusión de las "excelencias" de la provincia.

Asimismo, ha recordado que las siete Casas de León en España desarrollan una "impagable" labor de afianzamiento de lazos sociales y de cultivo de las raíces que es "digna de elogio", especialmente cuando deben hacer frente a desafíos como su adaptación a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías".

Álvarez Courel ha rememorado los orígenes de las Casas de León, que nacieron con el objetivo de ser un nexo de unión entre "la tierrina" y las nuevas y desconocidas ciudades españolas que recibían a los emigrantes leoneses, auxiliando a los recién llegados y ayudándolos a conseguir un trabajo y a integrarse mejor en aquellas sociedades.

En la actualidad, según ha explicado, buscan "su lugar" en un mundo "cambiante y cada vez más complejo", una labor que desempeñan con "esfuerzo e ilusión". Por estas cuestiones la Diputación de León ha querido darles las gracias con un "sencillo" homenaje, aunque "no por ello menos entrañable ni significativo".

Además de los representantes de las Casas de León en España, el acto ha contado con la presencia de los vicepresidentes de la Diputación de León Roberto Aller, Valentín Martínez y Ana Arias, así como los diputados José Pellitero, Emilio Martínez, Alfonso Arias, Javier Santiago y Fernando Prieto Olite.

REUNIÓN CON EL ILC.

Por otra parte, este miércoles el Instituto Leonés de Cultura (ILC) se ha reunido con los responsables de las Casas de León. Tras el encuentro, Emilio Martínez ha explicado que la Diputación de León tiene previsto llevar los pendones leoneses cada año a una de las casas.

La Diputación de León establece ayudas por importe de unos 12.000 euros para las Casas de León en España. Precisamente esta ha sido una de las cuestiones abordadas en la reunión mantenida, para que puedan utilizar dichas inversiones y justificarlas correctamente.