La Diputación insta al Gobierno a reforzar las infraestructuras eléctricas de Valladolid para "favorecer inversiones"

Un momento del pleno celebrado este viernes. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Valladolid ha aprobado este viernes, con los votos a favor de PP y Vox, en contra del PSOE y la abstención de TLP, la proposición del Grupo Popular para instar al Gobierno de España a reforzar las infraestructuras eléctricas de la provincia y favorecer, de esta manera, "las inversiones de empresas".

El diputado 'popular' David Esteban ha defendido que Valladolid necesita infraestructuras eléctricas "modernas y adaptadas a las necesidades presentes y futuras" para evitar que esas inversiones se trasladen "a otros territorios".

Por su lado, los diputados Carmen Aceves y Julio Pereda, del PSOE y TLP, respectivamente, han discrepado con la forma en que el PP ha presentado la propuesta, ya que han considerado que se apunta "únicamente" al Gobierno y debería haber sido trasladada en primer lugar a la Junta.

Ante los argumentos de las formaciones de izquierdas, David Esteban ha alegado que esta medida no se ha propuesto por "interés partidista" y que Red Eléctrica ha invertido en la provincia de Valladolid "cero euros en los últimos cinco años".

LEY DE IGUALDAD LGTBIQA+

La proposición del Grupo Provincial TLP para instar a la Junta a la aprobación de una ley integral de igualdad y no discriminación LGTBIQA+, entre otros puntos relacionados con los derechos de las personas del colectivo, ha sido aprobada parcialmente.

Ante la petición del diputado del PP Alfonso Romo para votar por separado a las nueve diferentes cuestiones de la proposición de TLP, el Pleno ha aprobado siete de ellos, entre los que se encuentra la instancia a la Junta para la aprobación de la normativa mencionada, y ha rechazado dos.

Pereda ha denunciado que Castilla y León es "la única comunidad autónoma" de España que carece de una ley integral en esta materia, lo cual la sitúa "a la cola en derechos civiles" y, por ello, ha exigido una legislación "al nivel del resto de territorios".

Por su parte, el diputado de Vox Luis Carlos Giménez ha aseverado que esta propuesta es un "instrumento de propaganda ideológica", con el cual se busca "imponer una agenda identitaria no relacionada con las necesidades reales de los municipios de Valladolid", por lo que la formación ha votado en contra de todos los puntos presentados.

ESTACIONES METEOROLÓGICAS MUNICIPALES

Otra propuesta aprobada ha sido la de Vox, mediante la cual se reclama que se dote a los ayuntamientos de estaciones meteorológicas conectadas a internet, una proposición que ha respaldado también el PP, ha recibido la abstención del PSOE y el voto en contra de TLP.

El diputado de Vox Mario de Fuentes ha defendido que las estaciones metereológicas pueden ayudar a los municipios a "analizar tendencias" para la prevención de acontecimientos como "lluvias torrenciales".

A su vez, el diputado del PP Fernando Esteban ha apoyado la propuesta, pero ha requerido que se aborde el proyecto con "rigor técnico" y se establezca una herramienta "común y accesible para los ciudadanos".

Si bien Julio Pereda ha valorado la "buena voluntad" de la solicitud, ha considerado que no es un instrumento "adecuado", ya que autoridades metereológicas como la Aemet ya disponen de herramientas "eficientes" para una cobertura "precisa", y no ha estimado necesaria la instalación de estos dispositivos en los municipios.

PROPUESTA RECHAZADA

Por último, el Pleno de la institución provincial ha rechazado la proposición del Grupo Socialista, con los votos a favor de PSOE y TLP, y en contra de PP y Vox, que buscaba instar a la Junta de Castilla y León a financiar los gastos de mantenimiento, funcionamiento y climatización de los colegios.

El diputado socialista Francisco Ferreira ha señalado que los ayuntamientos tienen una capacidad económica "insuficiente" para asumir esos gastos y ha mencionado que esta es una "necesidad histórica" que la Junta debe asumir.

Ferreira ha hecho hincapié en la climatización de las aulas, un tema que ha adquirido más relevancia con "las olas de calor", mientras que el diputado de TLP Julio Pereda, que ha respaldado la proposición, ha destacado también la importancia de que los niños de los pueblos puedan acudir a unos centros "en condiciones" en sus propias localidades.

Por su lado, el Grupo Vox ha presentado una enmienda a la propuesta para que se inste al Gobierno de España a modificar las leyes pertinentes y a especificar qué instituciones deben asumir estos gastos escolares.