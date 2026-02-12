La Diputación de León actúa de emergencia en la carretera de Peñalba de Santiago tras el derrumbe de piedras

Imagen de archivo de los trabajos realizados en la carretera de acceso a Peñalba de Santiago (León) tras el anterior desprendimiento. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha puesto en marcha diversas actuaciones de emergencia en la carretera de Peñalba de Santiago (LE-5238) tras el derrumbe de piedras registrado en la tarde de ayer, una vía en la que ya se trabajaba desde el pasado día 12 de diciembre a causa del anterior desprendimiento.

El derrumbe producido ayer, que ha ocurrido sobre unos 150 metros de la calzada, entre los puntos kilométricos 12+250 y 12+400 antes de llegar a la localidad leonesa, ha sido ocasionado una vez más por las intensas lluvias que sufre la provincia y sus consecuencias están siendo analizadas y valoradas por los técnicos de la Institución provincial.

Los trabajos encaminados a la reparación integral de la vía se han reanudado este jueves y entre las labores que se llevan a cabo se encuentran la retirada y transporte del material que ha caído sobre la vía, la reconstrucción de la plataforma en 50 metros de longitud con muro de escollera, la reposición de la rodadura, pintado de marcas viales y la colocación de barrera de seguridad, que ya estaban contemplados en la obra de emergencia que se inició el pasado 12 de diciembre por desprendimientos anteriores.

Esta obra de emergencia cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses, hasta el 11 de abril de 2026, y un presupuesto previsto de 185.902,61 euros, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

El objetivo de la Institución provincial es que todas las actuaciones se finalicen en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas adversas de los últimos meses.

El vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Infraestructuras ha explicado que desde la Institución se actúa "lo más rápido posible" para poder garantizar la seguridad vial en esta carretera, que ha vuelto a sufrir desprendimientos por las intensas lluvias. "Nuestro objetivo es finalizar las obras lo antes posible, para dar servicio a los vecinos de la zona", ha apuntado.

"UN GRAVE PELIGRO"

Ante esta situación, que representa "un grave peligro" para la seguridad de los usuarios de la carretera LE-5238, el Servicio de Fomento ha cortado la vía entre el cruce con la LE-6226 (acceso a Montes de Valdueza) y la localidad de Peñalba hasta que se pueda reanudar la circulación en ese tramo de forma segura.

Mientras tanto, los vehículos con destino Peñalba de Santiago deben utilizar como itinerario alternativo la carretera LE-6210, de LE-5228 a Peñalba de Santiago, conocida como el Alto de la Cruz, tal y como ha quedado informado mediante señalización vertical en distintos puntos de la Red Provincial dentro del municipio de Ponferrada.