La Diputación de León aprueba definitivamente el presupuesto para 2026, el más alto de la historia de la Institución

LEÓN, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado en el pleno celebrado este martes definitivamente y de manera unánime el presupuesto para 2026, el más alto de la historia de la Institución, con una dotación de más de 140 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,8 por ciento respecto a la cuantía asignada para 2025, con 11,1 millones de euros más.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, manifestó en la presentación del presupuesto que es "adecuado", a la vez que "prudente y exigente". En el pleno celebrado el pasado día 28 de noviembre se aprobó inicialmente con el apoyo del PSOE y la UPL, la abstención del PP y el voto en contra de Vox, aunque este martes todos los grupos han dado el visto bueno de manera definitiva a las cuentas de la Institución provincial para el próximo año.

Según explicó el presidente de la Diputación en la presentación de las cuentas para 2026, el presupuesto general consolidado asciende a 241.845.502,79 euros, en los que se incluyen partidas para otras entidades dependientes de la Institución provincial como el Instituto Leonés de Cultura (ILC), el Consorcio para la Gestión y la Promoción del Aeropuerto de León o el Consorcio del Patronato Provincial de Turismo de León.

Como novedad para 2026, en el apartado de transferencias corrientes hay una partida nueva para la elaboración de planes de emergencia para la prevención y extinción de incendios dotada con 400.000 euros, que contará con una concesión de la Junta y para la que la Diputación aportará cerca de 300.000 euros.

Para Courel el presupuesto para el próximo ejercicio es "adecuado" y cada céntimo se destina a luchar contra la despoblación, con el objetivo de que los pueblos de la provincia no se vacíen. "Vamos recuperando población en la provincia, desde Diputación invertimos todos los céntimos en frenarla", señaló.

Por su parte, el diputado de Hacienda, Santiago Dorado, expresó que con estas cifras la Institución provincial intenta ser "prudente", aunque también "exigente", al tiempo que las cuentas están diseñadas de la manera "más escrupulosa posible". Se trata del presupuesto "más abundante de la historia de la Diputación de León", fruto de la "responsabilidad y el diálogo", sin deudas ni subidas de tributos.

De esta manera, el presupuesto, "riguroso, social, inversor, municipalista y flexible", tiene los objetivos de dar respuesta a las personas y apostar por el futuro de la provincia con las políticas sociales como "prioridad".

NUEVA RESIDENCIA UNIVERSITARIA

Entre las dotaciones presupuestarias del presupuesto para 2026 se encuentra un millón de euros en el capítulo de inversiones que se destinará para una nueva residencia de estudiantes. Se ubicará en La Granja y sus plazas se ofertarán para estudiantes de la Universidad de León (ULE) empadronados en municipios de menos de 20.000 habitantes.

También se aportarán 40.000 euros para la nueva Oficina de Expropiaciones, que permitirá a la Diputación desbloquear 60 proyectos pendientes en carreteras.

En cuanto al incremento de 11,1 millones de euros respecto al presupuesto de 2025, se debe principalmente a que se estima una subida en el Fondo Complementario de Financiación de 7,9 millones de euros. Además, se ha incrementado la asignación en el marco de la ayuda a domicilio con la Junta y el incremento de lo que se recauda por la venta de productos por los CTR.

8 MILLONES PARA EL PLAN DE EMPLEO

Las transferencias corrientes cuentan con 32.505.152 euros, lo que supone un incremento respecto al ejercicio anterior de 3,5 millones de euros. De entre las partidas que componen este capítulo ha destacado el Plan de Empleo, con 8 millones de euros o la transferencia de más de 5,7 millones para el ILC de euros.

Por otra parte, la cuantía que la Diputación de León invertirá en sus propios bienes e infraestructuras es de 32.195.600 euros, lo que supone un incremento de 4,2 millones de euros. En este apartado, las estaciones de esquí y la Cueva de Valporquero contarán con 5,95 millones.

Si se desglosa el presupuesto por áreas, la que "más importancia y presupuesto" conlleva es la social, a la que se han asignado 64.395.000 euros, un 27 por ciento del total del presupuesto. Para derechos sociales habrá una aportación de más de 37 millones.