La Diputación de León aprueba una moción que rechaza el autobús eléctrico como solución a la integración de FEVE

Imagen de la votación de la moción en el pleno de la Diputación de León celebrado este miércoles. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado en el pleno celebrado este miércoles una moción a iniciativa de UPL que ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos que rechaza la solución propuesta por el Ejecutivo central del autobús eléctrico para la integración de FEVE en León.

Según la moción aprobada, la Diputación Provincial exigirá al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "de modo inmediato" que la integración de FEVE con vehículos ferroviarios se ejecute con la licitación y compra de los trenes destinados al efecto para conseguir la plena integración de FEVE.

Asimismo, se acuerda trasladar al Ministerio que la integración de FEVE con autobuses eléctricos "no es la solución", sino los vehículos ferroviarios y transmitirle que los leoneses no admiten "en modo alguno" la solución propuesta de los autobuses eléctricos.

Además, se instará a la Junta de Castilla y León a que se pronuncie también en favor de la misma integración de FEVE con vehículos ferroviarios.