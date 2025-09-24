La Diputación de León aprueba la primera fase del PIOS, que repartirá en la provincia 60 millones de euros

El vicepresidente segundo de la Diputación de León y diputado de Cooperación y SAM, Valentín Martínez, durante su visita al municipio de Lucillo (derecha). - EUROPA PRESS

LEÓN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado por unanimidad en el pleno celebrado este miércoles la primera fase del Plan de Infraestructuras Obras y Servicios, el denominado PIOS, que supondrá el reparto de 60 millones de euros en la provincia de León.

Esta partida presupuestaria estará destinada a financiar obras y suministros, entre los que se encuentran el abastecimiento de agua potable a domicilio, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, accesos a los núcleos de población, así como a infraestructuras viarias y otros equipamientos de titularidad municipal.

Igualmente, se invertirá en la promoción de la actividad turística de interés y ámbito locales; instalaciones deportivas y de ocupación y tiempo libre; equipamientos culturales; parques públicos; bibliotecas públicas; tratamiento de residuos; cementerios o la mejora y ampliación de polígonos industriales.

Además, se incluyen las subvenciones para la instalación de contadores inteligentes para el control de fugas en las redes de abastecimiento de inmuebles y servicios municipales, tanto en las tomas de agua ya existentes como para la sustitución de los contadores de los usuarios del abastecimiento domiciliario del agua potable, además de la elaboración o modificación de inventarios de bienes municipales.

Las subvenciones contempladas en el PIOS están recogidas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación 2023-2025, cuyo objetivo es colaborar en la realización de todo tipo de inversiones, obras y suministros que tengan como finalidad dotar de infraestructuras y equipamientos no solo de servicios mínimos municipales obligatorios, sino también de cualquier otro servicio de interés local prestado por los ayuntamientos.

"UN GRAN ESFUERZO".

Según ha explicado el vicepresidente segundo de la Diputación de León y diputado de Cooperación y SAM, Valentín Martínez, se trata de "un gran esfuerzo" por parte de la institución provincial para poder mejorar la calidad de vida de los leoneses que residen en el área rural, ya que es "una de las mejores herramientas" para luchar con los problemas de numerosos municipios, entre los que destaca la despoblación.

Valentín Martínez ha visitado el municipio de Lucillo, que comprende las localidades de Boisán, Busnadiego, Chana de Somoza, Filiel, Lucillo, Molinaferrera, Piedras Albas y Pobladura de la Sierra, donde se van a llevar a cabo obras a través de la subvención que recibirá el Ayuntamiento del PIOS.

Allí ha podido comprobar las consecuencias que han tenido los incendios para las diferentes localidades durante el encuentro que ha mantenido con el alcalde, Pedro de Cabo. Martínez ha resaltado "la gran labor" de los profesionales, voluntarios y los propios vecinos, que han trabajado "sin descanso" durante el mes de agosto para salvar sus casas y negocios ante los incendios.

Además, Martínez ha podido conocer los detalles de los trabajos de renovación de infraestructuras y pavimentación de calles en la localidad de Pobladura de la Sierra, donde la Diputación de León destinará 240.000 euros.

OTROS PLANES PROVINCIALES.

Por otra parte, durante la sesión plenaria celebrada este miércoles la Diputación de León ha dado luz verde al Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral 2025, destinado a los municipios de menos de 20.000 habitantes para que puedan contratar personal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Los casi 8,2 millones de euros con los que cuenta serán financiados a cargo de los presupuestos de 2025, con una cantidad de 372.648 euros y 2026, con 819.183 euros. Además, durante el pleno también se ha aprobado la undécima fase del Plan de Juntas Vecinales, de carácter bianual, que cuenta con un importe total de 10.476.000 euros.