La Diputación de León asumirá el 50% del coste de las guías rápidas de respuesta ante incendios forestales

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, preside la reunión con los municipios de la provincia en riesgo según el Plan Infocal. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha asegurado que la institución provincial asumirá el 50 por ciento del coste de las guías rápidas de respuesta ante los incendios forestales, mientras que la Junta de Castilla y León cubrirá la otra mitad.

Así lo ha expresado en la reunión mantenida en el Instituto Leonés de Cultura (ILC) con cerca de 90 ayuntamientos de los 114 citados, incluidos en el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Plan Infocal).

Álvarez Courel ha subrayado que la competencia en materia de prevención, protección y extinción forestal corresponde al Gobierno autonómico y a los propios ayuntamientos, en lo que respecta al mantenimiento de los anillos de seguridad alrededor de los pueblos.

A pesar de ello, ha reiterado la disposición de la institución provincial a colaborar "con la máxima lealtad institucional", a diferencia de la "deslealtad del PP" y ha garantizado que todos los territorios de la provincia contarán con herramientas básicas para proteger a sus vecinos y a su entorno.

"Nadie puede poner en duda que la Diputación de León invertirá desde el primero hasta el último céntimo del presupuesto en ayudar a los 208 municipios de León", ha declarado Courel en referencia a los términos municipales de menos de 20.000 habitantes.

"QUIZÁ HOY YA NO ES TANTO DESPILFARRO".

Al mismo tiempo, ha lamentado la gestión de la Junta de Castilla y León, que debería haber llevado a cabo una política preventiva de incendios forestales. "Aquello que en principio se calificó de despilfarro, quizá hoy ya no es tanto despilfarro, ya que se están destinando recursos económicos para que se pueda hacer", ha insistido.

El presidente ha subrayado la importancia de escuchar a los propios alcaldes en la definición de medidas concretas; de ahí la convocatoria para hacerles partícipes de las principales ideas surgidas en la reunión mantenida con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y los máximos responsables de las diputaciones de la Comunidad.

El presidente de la Diputación de León ha recalcado que los incendios "se apagan en invierno", con planificación y recursos, "no solo cuando las llamas ya están activas". Además, ha recordado que el fuego ha arrasado más de 130.000 hectáreas en la provincia leonesa y ha afectado a más de medio centenar de municipios de los que han tenido que ser desalojadas más de 10.000 personas.

La reunión ha contado con la presencia de los vicepresidentes de la Diputación Roberto Aller, Valentín Martínez, Ana Arias y Luis Alberto, así como con los diputados Javier Salgado, Francisco Javier Álvarez, Santiago Dorado, José Pellitero, Octavio González, Emilio Martínez, Noelia Pombo, Alfonso Arias, Esteban González y Emilio Orejas. Al encuentro también se ha invitado al presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Olegario Ramón.