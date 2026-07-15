La Diputación de León destina 10.000 euros a la mejora genética del ovino de la raza Assaf

Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El área de Desarrollo Rural de la Diputación de León ha aprobado la convocatoria de una subvención dotada con 10.000 euros destinada a las explotaciones ganaderas de ovino de la provincia inscritas en el libro genealógico de la raza Assaf y que participan en el esquema de selección de esta raza, con el objetivo de contribuir al mantenimiento, fomento y mejora genética de la cabaña ovina Assaf.

La convocatoria contempla ayudas de hasta el 90 por ciento del coste de adquisición de dosis seminales, tanto refrigeradas como congeladas, con una cuantía máxima de 750 euros por beneficiario y está dirigida a las adquisiciones realizadas entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el viernes 10 de julio y estas deberán presentarse por vía electrónica, a través de la sede electrónica de la Diputación de León, en el apartado correspondiente al Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Entre la documentación requerida figura, además de los anexos establecidos en la convocatoria, un certificado de la Asociación Nacional de Ganaderos de Raza Assaf que acredite el alta en el libro genealógico de la raza y la participación de la explotación en el esquema de selección.

Por su parte, la justificación de la ayuda podrá realizarse hasta el 30 de septiembre de 2026. Estas subvenciones son compatibles con otras destinadas con el mismo fin, siempre que aisladamente o en concurrencia con otras no se supere el coste total de la actividad.