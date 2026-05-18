La Diputación de León destina 100.000 euros a las federaciones de lucha, deportes autóctonos y juegos tradicionales

Archivo - Competición de lucha leonesa.
Archivo - Competición de lucha leonesa. - DIPUTACIÓN DE LEÓN - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 18 mayo 2026 10:40
Seguir en

LEÓN 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases de una subvención con un presupuesto de 100.000 euros destinada a apoyar la actividad de las federaciones deportivas de lucha leonesa, deportes autóctonos y juegos tradicionales leoneses para la temporada de 2026.

La ayuda, gestionada por el área de Juventud y Deporte que dirige la diputada Patricia Martínez, tiene como objetivo respaldar a las entidades deportivas legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta y que desarrollen actividades vinculadas a estas disciplinas tradicionales de la provincia.

Se considerarán gastos subvencionables las tasas federativas; los gastos de arbitraje; los del personal técnico necesario para la práctica de la actividad deportiva; los médico-sanitarios; la compra de premios; los de publicidad y difusión; los de alquiler, montaje y desmontaje de instalaciones; los traslados o los gastos de gestoría hasta un máximo de 200 euros por solicitante, entre otros.

Podrán optar a la ayuda las actividades que se desarrollen entre el 1 de enero y el 18 de diciembre de 2026 y el plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde este lunes, 18 de mayo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Las solicitudes deberán presentarse telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la Diputación de León, a través del apartado 'catálogo de trámites' y, posteriormente, en 'instancia general'. La fecha límite para la presentación de la justificación es el 15 de enero de 2027.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado