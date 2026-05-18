La Diputación de León destina 100.000 euros a las federaciones de lucha, deportes autóctonos y juegos tradicionales

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LEÓN 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases de una subvención con un presupuesto de 100.000 euros destinada a apoyar la actividad de las federaciones deportivas de lucha leonesa, deportes autóctonos y juegos tradicionales leoneses para la temporada de 2026.

La ayuda, gestionada por el área de Juventud y Deporte que dirige la diputada Patricia Martínez, tiene como objetivo respaldar a las entidades deportivas legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta y que desarrollen actividades vinculadas a estas disciplinas tradicionales de la provincia.

Se considerarán gastos subvencionables las tasas federativas; los gastos de arbitraje; los del personal técnico necesario para la práctica de la actividad deportiva; los médico-sanitarios; la compra de premios; los de publicidad y difusión; los de alquiler, montaje y desmontaje de instalaciones; los traslados o los gastos de gestoría hasta un máximo de 200 euros por solicitante, entre otros.

Podrán optar a la ayuda las actividades que se desarrollen entre el 1 de enero y el 18 de diciembre de 2026 y el plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde este lunes, 18 de mayo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Las solicitudes deberán presentarse telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la Diputación de León, a través del apartado 'catálogo de trámites' y, posteriormente, en 'instancia general'. La fecha límite para la presentación de la justificación es el 15 de enero de 2027.