La Diputación de León destina 180.000 euros al fomento de actividades físico-deportivas de alto nivel en la provincia

Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha abierto una nueva convocatoria de ayudas, por importe de 180.000 euros, destinada al fomento de actividades físico-deportivas de alto nivel en la provincia.

Esta línea de subvenciones, impulsada por el área de Deportes que dirige la diputada Patricia Martínez, tiene como objetivo respaldar la organización de eventos y pruebas federadas de alto nivel deportivo, así como la participación de deportistas en competiciones oficiales no incluidas en el programa olímpico o paralímpico.

La convocatoria está dirigida a ayuntamientos y patronatos deportivos municipales de menos de 20.000 habitantes, clubes deportivos, federaciones y delegaciones deportivas, además de a deportistas que participen en pruebas federadas de alto nivel.

Las actividades subvencionadas deberán desarrollarse o tener fijada su salida y llegada en municipios de la provincia con una población inferior a los 20.000 habitantes, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de Leónñ.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y cuentan con una cuantía máxima de 7.000 euros para clubes, federaciones, delegaciones e instituciones deportivas; 6.000 euros por prueba para ayuntamientos y hasta 3.000 euros para deportistas individuales.

Las actuaciones a desarrollar en esta convocatoria están incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial de León (años 2026 a 2028) y con ellas se contribuye a lograr objetivos como fomentar la práctica deportiva a través de la organización de eventos de relativo alto nivel de competición; incentivar la celebración de competiciones deportivas en municipios de la provincia de León., así como favorecer y motivar la participación de deportistas discapacitados.

Igualmente, contribuyen al aumento del número de clubes y deportistas de alto nivel en la provincia de León y están orientadas a incrementar la participación de deportistas en pruebas oficiales federadas de alto nivel deportivo.

El periodo subvencionable comprende desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2026 y, entre los gastos que se pueden financiar, se incluyen aquellos directamente vinculados con la organización y desarrollo de las pruebas, como tasas federativas, arbitrajes, transporte, alojamiento, publicidad, material fungible, asistencia sanitaria, cronometraje o premios.

El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el 18 de junio. Tanto los formularios como los anexos necesarios están disponibles en la página web de la Diputación de León, dentro del apartado de Deportes, y las solicitudes deberán tramitarse a través de la sede electrónica de la Institución provincial.