La Diputación de León destina 19.000 euros a programas y actividades de asociaciones juveniles del medio rural

LEÓN, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones dotada con 19.000 euros con el objetivo de financiar programas de actividades juveniles, así como la gestión y mantenimiento de sedes de asociaciones juveniles, secciones juveniles de otras entidades y consejos de juventud de la provincia durante el año 2026.

El objetivo de estas ayudas es fomentar la participación juvenil, favorecer el arraigo de los jóvenes en el territorio y apoyar iniciativas culturales, sociales, formativas y de ocio que contribuyan a dinamizar la vida de los municipios rurales de la provincia, según ha destacado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Podrán optar a estas subvenciones las asociaciones juveniles, secciones juveniles de otras entidades y consejos de juventud, tanto provinciales como locales, que tengan su sede en municipios de la provincia de León con menos de 20.000 habitantes.

Como requisito se establece que al menos la mitad de los miembros de su junta directiva no supere los 30 años y que más del 70 por ciento de sus socios tengan edades comprendidas entre los 14 y los 36 años.

Las ayudas financiarán programas desarrollados entre el 16 de octubre de 2025 y el 15 de octubre de 2026 dirigidos a jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 36 años, así como a menores de 14 años en función de la naturaleza de la actividad programada.

Entre las actividades subvencionables se encuentran iniciativas relacionadas con el ocio y el tiempo libre, la movilidad juvenil, la empleabilidad y el emprendimiento, la cultura y la creatividad, la mejora de la calidad de vida de los jóvenes, la igualdad y la inclusión social, la educación ambiental, el voluntariado juvenil, el asociacionismo o la organización de encuentros y jornadas de interés para la juventud.

La cuantía máxima que podrá recibir cada entidad será de 2.000 euros y, en ningún caso, la subvención podrá superar el 90 por ciento del coste final de la actividad o programa presentado.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la sede electrónica de la Diputación de León en el plazo de 20 días hábiles a contar desde este jueves, 18 de junio.