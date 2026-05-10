La Diputación de León destina 20.000 euros al control de plagas de la procesionaria del pino

LEÓN 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases de una subvención, por importe de 20.000 euros, para la lucha y control de plagas de la procesionaria del pino.

La ayuda, gestionada por el área de Transición Ecológica que dirige el diputado Javier Salgado, está dirigida a los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes, para que sean ellos los que lleven a cabo las acciones necesarias para controlar las plagas, según ha indicado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Las solicitudes deberán presentarse por vía electrónica en https://sede.dipuleon.es/, desde el servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en el apartado 'ayudas y subvenciones', y el plazo para la presentación se ha fijado en 20 días hábiles a contar desde el jueves 7 de mayo.

El objetivo de esta iniciativa es desarrollar una estrategia de gestión, control y lucha contra la procesionaria del pino en los municipios del medio rural de la provincia, cuyos parques, jardines, piscinas públicas o paseos se hayan visto afectados, además de promover acciones de educación ambiental y sensibilización.

La ayuda podrá alcanzar hasta el 90 por ciento del presupuesto, con un máximo de 1.300 euros por ayuntamiento, mientras que las actuaciones que podrán recibir la subvención deberán desarrollarse entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026.

Estas incluyen acciones de prevención, como la colocación de cajas anidaderas o trampas de feromonas, o acciones de control, como la destrucción y eliminación de bolsones, cartuchos para disparar a los bolsones, inhibidores de crecimiento, insecticidas microbiológicos o piretroides sintéticos, además de acciones de sensibilización y educación ambiental.

Por otra parte, no se subvencionarán los gastos destinados a la corta o eliminación total del árbol, y tampoco podrán recibir esta ayuda las actuaciones fuera del ámbito urbano.