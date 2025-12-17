Diputación de León destina el 26,9% del presupuesto al área social y refuerza su actuación en los centros asistenciales

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, durante su visita al centro asistencial Cosamai. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León destina en el presupuesto de 2026 el mayor porcentaje de sus cuentas al área social, que concentrará el 26,9 por ciento del total, con una dotación de 64.395.000 euros.

De esta cantidad, 37.002.262 euros se dirigen al área de Derechos Sociales, con especial relevancia para la ayuda a domicilio, que contará con 23,3 millones y para los Centros de Atención Especializada dependientes de la institución provincial, que recibirán 27.393.115 euros.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, acompañado por el diputado de Derechos Sociales, Francisco Javier Álvarez y el diputado de Contratación y Desarrollo Económico, José Pellitero, ha visitado este miércoles el centro Cosamai, en Astorga, en el marco de la tradicional ronda navideña por los centros asistenciales de titularidad provincial.

Estas acciones permiten mantener un contacto directo con usuarios y profesionales, conocer de primera mano el funcionamiento de los centros y reafirmar el compromiso de la institución con un servicio esencial en la provincia, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

En este sentido, entre las actuaciones más relevantes destaca la ampliación del centro Cosamai, cuyas obras ya se encuentran en marcha y suponen una inversión de 3,6 millones de euros. Su objetivo es optimizar las condiciones de atención y adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales y futuras de las personas con discapacidad.

En total, el presupuesto contempla 4,2 millones de euros destinados a inversiones en los distintos centros asistenciales de la Diputación. Así se pretende mantener el compromiso con la mejora de los recursos materiales, la adecuación de espacios y la formación continua de los profesionales, así como con el impulso de actividades que fomenten la participación social y deportiva de las personas usuarias fuera del ámbito residencial.

Las visitas por los centros asistenciales comenzaron el martes en el Sagrado Corazón, ubicado en el barrio de La Lastra de León y continuarán esta semana en Nuestra Señora del Valle de La Bañeza, para culminar ya en el inicio de 2026 en la residencia Santa Luisa de la capital.