La Diputación de León destina 40.000 euros a financiar las actividades de las asociaciones de voluntariado

Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases de una subvención, por importe de 40.000 euros, destinada a asociaciones de voluntariado que lleven a cabo proyectos y actividades en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

La cuantía se incrementa en 10.000 euros respecto a la convocatoria anterior y para poder optar a ella las entidades o asociaciones deben estar legalmente constituidas e inscritas desde al menos seis meses antes en el registro regional de entidades de voluntariado de la Junta.

La finalidad de la convocatoria es financiar la ejecución de proyectos que fomenten la participación solidaria y la promoción y el desarrollo de programas que redunden en la satisfacción de intereses y necesidades generales y procuren la mejora de las condiciones de vida de las personas o colectivos con los que trabajan las asociaciones de voluntariado.

Estas subvenciones también están dirigidas a programas de apoyo, formación y reconocimiento social de la acción voluntaria y a los que favorezcan la acción voluntaria en el marco de la prestación de los servicios sociales, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Los proyectos tendrán una duración máxima de doce meses y deberán desarrollarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del presente año. Por su parte, el importe de la ayuda a cada beneficiario no superará los 10.000 euros, aunque podrá cubrir el cien por cien del coste de la actividad.

SOLICITUDES

El plazo para solicitar estas subvenciones se ha fijado en veinte días hábiles a contar desde el 14 de abril, mientras que la fecha límite para presentar la justificación será el 31 de marzo de 2027. Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica de la Diputación de León.

Además, con el fin de facilitar la ejecución de los proyectos, las entidades beneficiarias podrán solicitar un anticipo de hasta el 50 por ciento de la subvención concedida tras la resolución de la convocatoria.

Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones o ingresos concedidos con el mismo fin por parte de administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre y cuando el importe no supere el coste total de la actividad.