Diputación de León destina 48.000 euros al genotipado de terneras de raza frisona en explotaciones de vacuno de leche

Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha convocado una subvención dirigida a explotaciones ganaderas de vacuno de leche de la provincia que realicen actuaciones de mejora genética de la raza frisona mediante el genotipado de terneras, cuyo importe asciende a 48.000 euros.

La ayuda, impulsada por el área de Desarrollo Rural que dirige Irene González, tiene como finalidad el mantenimiento, el fomento y la mejora genética del ganado vacuno lechero de raza frisona en la provincia de León.

Podrán acceder a estas subvenciones las explotaciones inscritas en la Federación de Frisona de Castilla y León (Fefricale) que participen en el esquema de selección de la raza mediante la gestión del libro genealógico y el control lechero oficial, y que hayan realizado el genotipado de terneras entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026.

También podrán ser beneficiarias las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Según recogen las bases, el genotipado de terneras permite mejorar la calidad de los archivos genealógicos que sirven de base a los programas de mejora genética, identificar animales de alto valor genético para la siguiente generación y detectar otros con valores inferiores a los deseables para su utilización como reproductores. Además, facilita la identificación de genes que den origen a enfermedades genéticas, que determinen el color de la capa, la presencia de cuernos o el tipo de proteínas lácteas.

La cuantía de la subvención se calculará en función del número de terneras genotipadas por cada explotación y el importe de la ayuda no podrá superar el 90 por ciento del total del gasto de la actividad. Por su parte, el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el viernes 10 de julio, mientras que la justificación de la subvención podrá aportarse hasta el 20 de noviembre de 2026.