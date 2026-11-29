León reconoce el 4 de diciembre a los deportistas de la provincia en la XVI Copa Diputación de Carreras Populares 2026. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León, a través del Servicio de Deportes, celebrará el próximo viernes, 4 de diciembre, la gala de premios de la XVI Copa Diputación de Carreras Populares, un acto que reconocerá "el esfuerzo, la constancia y los resultados" de los deportistas.

La cita, que comenzará a las 19.30 horas y tendrá lugar en la Casa de la Cultura de La Robla, tiene como objetivo fomentar la práctica deportiva, respaldar las pruebas organizadas en los municipios, favorecer la participación y la convivencia a través del deporte, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

La gala pondrá el punto final a una temporada que ha sumado 23 pruebas --13 urbanas, cuatro de montaña y seis de BTT-- en 20 localidades de la provincia entre los meses de marzo y noviembre.

Así, la actividad deportiva ha vuelto a reunir a corredores y ciclistas de distintos puntos de la provincia en las modalidades de carreras urbanas, carreras de montaña y BTT. La competición comenzó en marzo con la XV 10 kilómetros de La Virgen del Camino y concluyó el día 15 de noviembre con el VII Trail Peña del Asno de La Robla.

Durante el acto se entregarán los galardones correspondientes a las diferentes clasificaciones individuales y por equipos, en categoría masculina y femenina y en los distintos grupos de edad y modalidades, así como otros reconocimientos especiales.

En las clasificaciones generales se han impuesto, en la modalidad urbana, Alba Holguín y Gustavo Silván Silván; en montaña, Raquel Fernández González y José Félix Parra Rodríguez; y en BTT, Eva Ortega Aguilar y Mario Puente Sierra. Por equipos, los primeros puestos han correspondido en urbana al Club Atletismo León, en montaña a Carinn Trail y en BTT a Salvadores/Atecal Bike Team.

La gala también reconocerá a las carreras elegidas como mejores de cada modalidad, entre ellas, el XIV 10K Ciudad de Astorga en urbana, el VII Trail Zapallobos en montaña y la VIII October Bike en BTT.

Igualmente, se reivindicará el VII Trail Peña del Asno, el XIV 10K Ciudad de Astorga y la VIII October Bike, que han sido las pruebas con mayor participación de esta edición en sus respectivas modalidades.