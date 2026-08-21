La Diputación de León envía máquinas para colaborar en la limpieza del camino de Carracedo de Compludo

LEÓN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha comenzado a enviar la maquinaria necesaria para colaborar con el Ayuntamiento de Ponferrada en las tareas de limpieza y retirada de los restos de la riada que han ocasionado que el camino que da acceso a la Carracedo de Compludo haya quedado cortado para el tráfico.

En total, la institución provincial apoyará estos trabajos con cuatro máquinas, con el objetivo de poder reestablecer la vialidad provisional, han informado a Europa Press fuentes de la institución provincial.

"Aunque el titular de la vía es el Ayuntamiento, desde la Diputación estamos apoyando el restablecimiento de las comunicaciones porque creemos que es necesario trabajar por todos los ciudadanos, y hacerlo también en colaboración con otras administraciones, aunque no sea nuestra competencia", ha explicado el vicepresidente de la Diputación y diputado encargado del área de Infraestructuras, Roberto Aller.

En un primer momento, los trabajadores del servicio, tras el análisis que han llevado a cabo los propios técnicos de esta área, comenzarán con los trabajos de desatasco y limpieza de las obras de drenaje existentes.

El vicepresidente de la Diputación ha explicado que es "el primer paso" ya que, si vuelven las lluvias, puede ocurrir que el camino vuelva a queda cortado.

Los trabajos afectan a un tramo de 850 metros, entre los puntos kilométricos 1,150 y 2, y los mayores desperfectos se encuentran entre el Río de Carracedo y de Prada y el Arroyo del Moyón. Las actuaciones están destinadas a recuperar un ancho de plataforma mínimo para permitir el paso de un vehículo.

Tras estas primeras actuaciones la Diputación, desde el servicio de Infraestructuras y con medios propios continuará colaborando y llevará a cabo la reparación del drenaje, con la construcción de dos nuevas obras, y la reconstrucción de la plataforma en las zonas afectadas para reestablecer las comunicaciones.

Aller ha afirmado que la institución provincial ha colaborado con el Ayuntamiento "desde el primer momento en el que se produjeron los daños en el camino, el mismo sábado, enviando una máquina para colaborar en la retirada de material". "Lo hacemos en deferencia al pueblo y a sus vecinos", ha apuntado.