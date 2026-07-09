Diputación de León y Foro del Manzanal abogan por recuperar la Fiesta de las Comarcas Leonesas

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio de la Diputación de León, Emilio Martínez (fondo), durante la reunión mantenida con representantes del Foro del Manzanal. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio de León, Emilio Martínez, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes del Foro del Manzanal con el objetivo de establecer vías de colaboración estables y comenzar a planificar proyectos conjuntos de cara al futuro, entre ellos la recuperación de la Fiesta de las Comarcas Leonesas.

Este primer contacto institucional ha servido para que la Institución provincial conozca de primera mano las inquietudes y las líneas de actuación prioritarias que traza el colectivo. Durante el encuentro, el diputado ha manifestado el "firme compromiso" de la Diputación con todas las propuestas que surjan del tejido social y que busquen dinamizar el territorio.

El encuentro ha puesto de manifiesto la "plena sintonía" de la Diputación de León con los principios fundamentales de la organización en lo que respecta a la necesidad de superar divisiones. "Desde la Diputación compartimos la visión de una provincia íntimamente vertebrada, donde el progreso de una comarca sea obligatoriamente el progreso de todas", ha apuntado Martínez, que ha añadido que el futuro de León "pasa indefectiblemente por caminar juntos" en un proyecto común sustentado en una visión del territorio como "un todo continuo y sin barreras".

"Potenciar aquello que nos une a ambos lados de nuestras fronteras naturales es la única vía para asegurar un desarrollo equilibrado y próspero para todos sus habitantes", ha incidido.

Por su parte, los miembros del Foro del Manzanal han trasladado al diputado el espíritu con el que nació esta iniciativa de la sociedad civil: un espacio abierto, dialogante y de carácter apolítico, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

CONTRARRESTAR LA "DIVISIÓN" DE LA PROVINCIA

El colectivo, que toma su nombre del estratégico puerto del Manzanal como un símbolo de conexión entre diferentes sensibilidades y territorios, busca contrarrestar lo que sus promotores consideran "una división artificial de la provincia que frena su desarrollo económico y social".

La reunión con el área de Cultura de la Diputación llega en un momento de plena estructuración interna de la asociación, tras haber celebrado recientemente sus primeros encuentros. En estas citas previas, en las que han participado activamente personalidades del ámbito social y cultural leonés como José Luis Prada, Marta del Riego Anta, Santiago Asenjo, Julio Lago, José Antonio Martínez Reñones, Francisco Rodríguez García y Antonio Arias Terrado, se elaboró un diagnóstico del territorio en el que se identificaron como grandes fortalezas el dinamismo económico, el paisaje, la tradición y la riqueza cultural de la provincia.

Precisamente, el aprovechamiento de ese patrimonio cultural y del talento local centrará el propósito de diseñar acciones concretas que beneficien al conjunto de la ciudadanía leonesa.

En este sentido, han acordado trabajar conjuntamente en pos de la recuperación de la extinta Fiesta de las Comarcas Leonesas. Ambas partes se han emplazado a mantener nuevas reuniones técnicas en las próximas semanas para calendarizar las primeras actividades comunes.