La Diputación de León impulsa la implantación de IA en 24 ayuntamientos de la provincia

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, con los representantes de los 24 ayuntamientos en los que se implantará la IA para la gestión municipal. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

Se trata de una "ambiciosa hoja de ruta" en la que la administración provincial es "pionera" LEÓN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha firmado este miércoles un convenio de colaboración con 24 ayuntamientos de la provincia para comenzar a implantar la Inteligencia Artificial (IA) en los municipios del área rural.

El pasado mes de abril la entidad provincial aprobó la 'Estrategia de Inteligencia Artificial para la Diputación de León y Entidades Locales de la provincia 2024-2030', que en su plan de implantación contempla un proyecto piloto para la utilización de herramientas de IA en la gestión municipal con el objetivo es el de mejorar la eficiencia administrativa, además de optimizar la atención a la ciudadanía, concretamente con la utilización de ChatGPT.

Con este proyecto piloto se pretende familiarizar al personal de las entidades locales con el manejo de las herramientas de IA generativa, con un software que garantice el cumplimento del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de Inteligencia Artificial.

Así, a través de este convenio se regula la colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos. La institución provincial pondrá a disposición de las entidades locales una licencia de ChatGPT que solo se podrá utilizar para la gestión municipal y formará a los empleados municipales sobre su uso y también en materia de protección de datos.

Asimismo, la Diputación de León supervisará el cumplimiento de las normas en el uso del programa y evaluará el impacto de su utilización en la eficiencia administrativa y la atención al ciudadano, para lo que llevará a cabo un seguimiento periódico de los resultados del proyecto, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

USO RESPONSABLE DE CHATGPT.

Por su parte, los ayuntamientos deberán garantizar un uso responsable de ChatGPT; designar a un responsable de gestión de licencias encargado de supervisar el uso de la herramienta; asistir a las sesiones de formación y sensibilización organizadas por la Diputación y colaborar con la institución provincial siguiendo sus indicaciones.

Igualmente, deberán adoptar medidas de seguridad y transparencia informando a la ciudadanía sobre la utilización de la IA; permitir la realización de auditorías y controles para evaluar su impacto e interactuar con el resto de ayuntamientos intercambiando información y experiencias positivas para poder obtener el máximo rendimiento de esta herramienta.

Sobre la protección de datos y la seguridad jurídica, existe el compromiso mutuo de las administraciones en garantizar el uso del ChatGPT en la gestión municipal respetando el Reglamento General de Protección de datos y el Reglamento de la IA.

Cada ayuntamiento deberá realizar una evaluación de impacto en Protección de Datos antes de la puesta en marcha del sistema; deberá minimizar el uso de datos personales asegurando que no se realicen decisiones automatizadas sin supervisión humana y, en caso de vulneración de la normativa, el ayuntamiento deberá notificarlo inmediatamente a la Diputación.

EXPERIENCIA PILOTO.

El contrato tendrá una duración inicial de un año y los ayuntamientos con los que se comenzará esta experiencia piloto son las agrupaciones de Cea, Santa María del Monte Cea y Villamol; Izagre, Villamoratiel de las Matas y Santa Cristina de Valmadrigal y Villazanzo de Valderaduey y Gusendos de los Oteros.

De la misma forma, están incluidos los ayuntamientos de Astorga, Cacabelos, Castrocalbón, Corullón, Cuadros, Mansilla de las Mulas, Sariegos, San Justo de la Vega, Santa María de Ordás, Soto y Amío, Toral de los Guzmanes, Valderrey, Valencia de Don Juan, Vega de Infanzones, Villadangos del Páramo y Villamejil.

Gerardo Álvarez Courel ha explicado que esta estrategia pretende fomentar la eficiencia administrativa, la participación ciudadana y la cohesión territorial en los municipios de menos de 20.000 habitantes. "Se trata de una ambiciosa hoja de ruta en la que somos pioneros y que posicionará a la provincia como un referente en innovación pública y tecnológica", ha subrayado.

En este sentido, ha señalado que no solo se trata de la primera iniciativa de estas características que aborda una diputación en España, sino también la primera que se plantea llegar a los pequeños municipios y a las entidades locales menores.

AGILIZAR TRÁMITES "ENGORROSOS".

Por su parte, el vicepresidente segundo y diputado de Cooperación y del Servicio de Asistencia a Municipios de la institución provincial, Valentín Martínez, ha puesto en valor esta propuesta que, tal y como ha resaltado, agilizará los "engorrosos" trámites administrativos y facilitará el "día a día" de los ayuntamientos.

En la misma línea, ha recordado que la Diputación debe aprovechar "al máximo" todas las herramientas a su disposición e integrar los avances que como la IA transforman el paradigma del mundo de la tecnología aplicada al trabajo.

Finalmente, la vicepresidenta tercera y responsable del área de Recursos Humanos, Ana Arias, ha recordado que la Estrategia de Inteligencia Artificial se aprobó por unanimidad en el pleno del pasado mes de abril y tiene como horizonte el año 2030; ha contado con una dotación de 400.000 euros en los presupuestos del presente ejercicio y están previstos otros 400.000 euros para 2026.