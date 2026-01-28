Diputación de León impulsará la candidatura de León como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

Imagen del pleno de la Diputación de León celebrado este miércoles. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado en el pleno celebrado este miércoles una moción a iniciativa del PP que ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos según la cual se acuerda que la Institución provincial encabece, promueva y lidere un grupo impulsor para presentar la candidatura de León como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública.

Según el texto de la moción, León "tiene el derecho y la obligación" de reclamar esta sede, ya que cumple con todos los requisitos, como su situación geográfica y estratégica o la larga tradición de trabajo en Salud Pública con una de las cuatro facultades de Veterinaria más antiguas y prestigiosas de España.

Además, explica, la provincia leonesa cuenta con un acreditado hub de investigación e innovación en el área de la salud, con hospitales "referenciales", importantes grupos farmacéuticos, laboratorios públicos y privados, industrias biotecnológicas "punteras" y una Universidad con varias facultades que imparten grados de Ciencias de la Salud, como Enfermería, Fisioterapia o Veterinaria.

Por estas cuestiones, el texto de la moción sostiene que León debe de ser la "más firme candidata" a la Agencia Estatal de Salud Pública y recuerda que la Universidad de León (ULE), el Colegio de Veterinarios, el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León y la Asociación de Colegios Profesionales de la Comunidad se han pronunciado "con una sola voz" reclamando esta sede.

"Solamente falta el consenso institucional y social de los leoneses, Diputación Provincial, ayuntamientos de León y su alfoz, cámaras de comercio, asociaciones de empresarios, sindicatos y partidos políticos", expone el texto de la moción.