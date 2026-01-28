Diputación de León impulsará la candidatura de León como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

La Diputación de León ha aprobado en el pleno celebrado este miércoles una moción a iniciativa del PP que ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos según la cual se acuerda que la Institución provincial encabece, promueva y lidere un grupo impulsor para presentar la candidatura de León como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública.

Según el texto de la moción, León "tiene el derecho y la obligación" de reclamar esta sede, ya que cumple con todos los requisitos, como su situación geográfica y estratégica o la larga tradición de trabajo en Salud Pública con una de las cuatro facultades de Veterinaria más antiguas y prestigiosas de España.

Además, explica, la provincia leonesa cuenta con un acreditado hub de investigación e innovación en el área de la salud, con hospitales "referenciales", importantes grupos farmacéuticos, laboratorios públicos y privados, industrias biotecnológicas "punteras" y una Universidad con varias facultades que imparten grados de Ciencias de la Salud, como Enfermería, Fisioterapia o Veterinaria.

Por estas cuestiones, el texto de la moción sostiene que León debe de ser la "más firme candidata" a la Agencia Estatal de Salud Pública y recuerda que la Universidad de León (ULE), el Colegio de Veterinarios, el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León y la Asociación de Colegios Profesionales de la Comunidad se han pronunciado "con una sola voz" reclamando esta sede.

"Solamente falta el consenso institucional y social de los leoneses, Diputación Provincial, ayuntamientos de León y su alfoz, cámaras de comercio, asociaciones de empresarios, sindicatos y partidos políticos", expone el texto de la moción.

