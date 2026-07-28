Diputación de León invierte 459.659 euros en el ensanche y mejora de la carretera LE-5307 entre Molinaseca y Calamocos

El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller (segundo por la derecha), en la LE-5307 tras las obras de ensanche y mejora. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El área de Infraestructuras de la Diputación de León ha finalizado las obras de ensanche y mejora de la carretera LE-5307, en el tramo que conecta la LE- 412 (Molinaseca) con la LE-5306 (Calamocos), tras una inversión de 459.659 euros.

Las obras se han concentrado en el tramo de acceso a la localidad de Onamio para mejorar las condiciones de circulación en una longitud de 1.440 metros. Los trabajos, iniciados el 19 de julio de 2025 y concluidos el pasado 19 de mayo de 2026 por la empresa adjudicataria Excarbi, S.L., han permitido ampliar la anchura de la calzada a 5,5 metros, complementada con 50 centímetros de rígola en las zonas de desmonte.

El nuevo firme se ha estructurado a partir de una base de zahorra de espesor variable, rematada con dos capas de aglomerado en caliente de seis y cuatro centímetros de espesor, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Asimismo, el proyecto ha abordado la modernización integral del sistema de drenaje longitudinal y transversal, para lo que se ha llevado a cabo la sustitución de las seis obras de drenaje transversal preexistentes por nuevos conductos de tubos de hormigón. Además, se ha resuelto de forma "óptima" el paso de la vía sobre el arroyo Valdefamelgo mediante la colocación de marcos prefabricados de hormigón de 2,5 por dos metros de sección útil.

La intervención se ha completado con el pintado de nueva señalización horizontal en todo el tramo, la renovación de la señalización vertical y la disposición de barreras metálicas de protección.

En el acto de recepción oficial de la carretera, el vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller, ha estado acompañado por el vicepresidente cuarto de la Diputación, Luis Alberto Arias, y por el alcalde de Molinaseca y diputado provincial, Alfonso Arias.

"Las carreteras de nuestra red provincial son las arterias que insuflan vida a nuestros pueblos y el cordón umbilical que garantiza que un vecino de Onamio viaje con la misma seguridad que el habitante de cualquier gran ciudad", ha incidido Aller, que ha recalcado que la Institución provincial invierte desde su llegada al área "cuatro veces más que hace tres años", un hecho con una relevancia "histórica".

Finalmente, el dirigente leonesista ha destacado que la Diputación escucha a los alcaldes y actúa sobre el terreno. En este sentido, ha subrayado que transformar los más de 3.300 kilómetros de la red provincial es la herramienta "más directa" para fijar población y mejorar la calidad de vida de todos los leoneses.