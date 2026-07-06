La Diputación de León invierte cerca de 400.000 euros en el nuevo puente sobre el río Tejeira y la mejora de la LE-5225

El área de Infraestructuras de la Diputación de León ha recibido las obras de construcción del nuevo puente sobre el río Tejeira y la reparación de la plataforma en la carretera LE-5225. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El área de Infraestructuras de la Diputación de León ha recibido las obras de construcción del nuevo puente sobre el río Tejeira y la reparación de la plataforma en la carretera LE-5225, un proyecto de gran envergadura para la zona que ha supuesto una inversión total de 393.298,4 euros.

Esta inversión en la vía de la red provincial ha incluido la ejecución de la nueva estructura hidráulica y el acondicionamiento de la plataforma de la calzada a lo largo de un tramo de 250 metros de longitud, localizado entre los núcleos leoneses de Villar de Acero y Tejeira, a unos 4,6 kilómetros de la primera localidad.

La intervención, iniciada en octubre de 2024 y finalizada el pasado mes de abril, ha permitido solucionar de forma definitiva los graves problemas de vialidad y seguridad que presentaba el antiguo puente existente en el punto kilométrico 21+122.

Dicho paso, debido a sus reducidas dimensiones, impedía el cruce simultáneo de dos vehículos y disponía de una capacidad hidráulica "del todo insuficiente". Esto provocaba que, en épocas de deshielo o precipitaciones intensas, el caudal del río invadiera la calzada y erosionara de forma continuada el talud del terraplén y el antiguo muro de piedra protector, lo que comprometía seriamente la estabilidad de la carretera, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Para corregir estas deficiencias, el nuevo puente edificado es de tipo isostático de un único vano, con una longitud de 10,47 metros, un ancho de tablero de ocho metros y un canto de apenas 0,6 metros, lo que permite asegurar una altura mínima libre bajo la estructura de 1,71 metros.

CARACTERÍSTICAS

La nueva plataforma del viaducto cuenta con un ancho de calzada pavimentada de siete metros, suficiente para que dos vehículos se crucen con total seguridad, y se completa con modernos sistemas de contención a ambos lados compuestos por barandillas, barreras de seguridad metálicas y pantallas de protección específicas para motoristas.

De forma complementaria a la estructura, los trabajos han contemplado la reconstrucción de la calzada inmediatamente aguas abajo mediante la ejecución de un muro de sostenimiento de escollera de 51 metros de longitud para consolidar definitivamente el margen del río.

Con el fin de optimizar el drenaje de la carretera y evitar acumulaciones de agua, se instalaron 215 metros de bordillo rigola, un dren profundo para infiltraciones y una nueva obra de drenaje transversal en el punto kilométrico 0+100.

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

Toda la actuación se ha completado con la renovación de la señalización horizontal y vertical, la disposición de 184 metros de barrera de seguridad mixta de madera-metal y la restauración ambiental del entorno.

El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller, ha mostrado su enorme satisfacción con el resultado de los trabajos ejecutados en la recepción de la actuación, acto en el que ha estado acompañado por el vicepresidente cuarto de la institución provincial, Luis Alberto Arias, y por el alcalde de Villafranca del Bierzo, José Manuel Pereira.

Según ha destacado Roberto Aller, con esta obra no solo se resuelve un problema "histórico" de inundaciones y cortes de la calzada que afectaba directamente a la comunicación y al día a día de los vecinos de Tejeira y Villar de Acero, sino que es garantiza una vía "moderna, mucho más segura y plenamente respetuosa" con el "extraordinario" valor ambiental de El Bierzo. "Hay que poner en valor el gran trabajo desarrollado desde el área que tengo el honor de dirigir: desde el año 2023 hemos multiplicado por cuatro la capacidad inversora y de ejecución de infraestructuras de la institución provincial", ha concluido.