La Diputación de León lanza una nueva edición de 'Marzo en blanco' para iniciar a los jóvenes en la práctica de esquí

Participantes del programa 'Marzo en blanco' impulsado por la Diputación de León en anteriores ediciones. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

Habrá 210 plazas para realizar cursos en San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos entre el 28 de febrero y el 29 de marzo

LEÓN, 10 Feb. (EUROPA PRESS) - La Diputación de León ha aprobado una nueva convocatoria del programa 'Marzo en blanco', que tiene como principal objetivo iniciar a los jóvenes de la provincia de entre 8 y 35 años en la práctica de esquí y snow, potenciando al mismo tiempo las estaciones invernales y de montaña gestionadas por la Institución provincial: San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos.

El programa recoge la puesta en marcha de cinco cursos de aprendizaje por cada estación, con un mínimo de 20 participantes y un máximo de 42 por cada uno de ellos, hasta agotar las 210 plazas habilitadas. La actividad se realizará siempre en fin de semana, empezando el 28 de febrero y finalizando el 29 de marzo, si no se lleva a cabo una ampliación de la temporada, y con una cuota por participante de 46 euros en el caso de la estación de Valle Laciana-Leitariegos y de 50 en la de San Isidro.

La cuota prevista incluye los monitores acompañantes, transporte, tres horas de clase al día por curso en la modalidad elegida, forfait, equipamiento (esquís, botas y bastones y casco para menores de 18 años) y seguro de responsabilidad civil y accidentes, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Los participantes en los cursos de snow deberán llevar su propio equipo o bien alquilarlo y tampoco está incluido el casco para adultos. Los cursos están destinados preferentemente a jóvenes leoneses de edades comprendidas entre los 8 y los 35 años que residan en municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes, estableciéndose que los menores de 13 años deben estar acompañados de un adulto que se considerará como un participante más en la actividad y que se ocupará de dos menores como máximo.

Las clases de esquí y snow se organizarán garantizando las dos modalidades y, en la medida de lo posible, los niveles de iniciación o perfeccionamiento, respetando la ratio de diez alumnos por profesor para todo el grupo.

INSCRIPCIÓN

El proceso de inscripción será exclusivamente online y se realizará a través de la web del servicio de Juventud de la Diputación de León, que incluye la información sobre plazos, disponibilidad y requisitos. El plazo de solicitud se abrirá (a las doce de la noche) los lunes anteriores a la actividad para los interesados residentes en municipios con menos de 20.000 habitantes y los martes (a la misma hora) para el resto.

El plazo finalizará cuando se agoten las plazas o como máximo el jueves antes de la actividad y el primer día para inscribirse será el próximo 23 de febrero.

Esta iniciativa se enmarca en 'León Sostenible', el sello de calidad de la Diputación de León que distingue las políticas y acciones provinciales coincidentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recogidos en la Agenda 2030, que a su vez generan un impacto social y medioambiental positivo en el mundo rural, contribuyendo así a su desarrollo.