La Diputación de León oferta 340 plazas en siete campamentos de verano en la provincia, Galicia, Cantabria y Valencia

Campamento de verano de la Diputación de León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León oferta 340 plazas en siete campamentos que se desarrollarán en cuatro localidades de la provincia, además de en Galicia, Cantabria y Valencia, en el marco de una nueva edición del programa 'Campamentos de verano'.

En concreto, estos tendrán lugar en Vecilla, Villamanín, Robledo de Fenar y La Vega de Boñar, en Pontevedra (Portonovo), en Cóbreces (Cantabria) y en Oliva (Valencia), según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

El programa, impulsado por el servicio de Juventud que dirige la diputada Patricia Martínez, cuenta con un presupuesto de 189.390 euros, se desarrollará entre los meses de junio, julio y agosto y está dirigido a jóvenes de la provincia con edades comprendidas entre los ocho y los 17 años, con prioridad a los residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes.

El plazo de solicitud se abrirá el 1 de junio a las 0.00 horas para jóvenes empadronados en ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes y el 5 de junio para el resto.

Todo el proceso de inscripción se realizará online, a través de la web del servicio de juventud de la Diputación de León, www.juventudleon.com.

En el supuesto de que se produzca algún colapso o error de la web durante la inscripción, el proceso se suspenderá y se habilitará nuevamente al día siguiente, 2 de junio, a las 0.00 horas. Además, recomienda a los interesados realizar con anterioridad el alta como usuarios en la plataforma para agilizar el trámite.

El primero de estos campamentos se celebrará del 28 de junio al 4 de julio en el albergue Santa Catalina de La Vecilla, con 50 plazas para niños de entre ocho y 12 años y un precio de 249 euros, y será gestionado por la empresa Guheko.

Posteriormente, del 12 al 18 de julio, tendrá lugar el campamento de Villamanín, también con 50 plazas para el mismo tramo de edad, un coste de 250 euros y organizado por la empresa Arco.

El tercero se desarrollará entre el 26 de julio y el 1 de agosto en Robledo de Fenar, con idéntico número de plazas y destinatarios, un precio de 251 euros y bajo la gestión de GMR Summer Camps.

Por su parte, el campamento de La Vega de Boñar, en el albergue Francisco Coll, se celebrará del 19 al 25 de julio y estará dirigido a jóvenes de entre once y 15 años, con 50 plazas disponibles y un precio de 253 euros, siendo la empresa Veintytress Dyo la encargada de su organización.

Fuera de la provincia, el programa incluye una actividad en Portonovo (Pontevedra), que se desarrollará del 5 al 11 de julio en el Colexio Abrente, con 50 plazas para participantes de entre diez y trece años y un coste de 254 euros, gestionado por la empresa Cundaya.

Asimismo, del 2 al 8 de agosto tendrá lugar el campamento de Cóbreces (Cantabria), en el albergue Viejo Lucas, dirigido a jóvenes de entre 13 y 16 años, con 50 plazas disponibles y un precio de 320 euros, bajo la organización de la empresa Corocotta.

Finalmente, el último de los campamentos se celebrará en Oliva (Valencia), en el Colegio San José de la Montaña, entre el 19 y el 25 de julio, con 40 plazas para jóvenes de entre 15 y 17 años, un coste de 350 euros y gestionado nuevamente por la empresa Guheko.