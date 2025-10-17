La Diputación de León refuerza la ciberseguridad de los ayuntamientos con más de 4 millones de euros

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (derecha), preside la jornada sobre ciberseguridad en la administración local. - EUROPA PRESS

LEÓN 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha destacado este viernes que la institución provincial ha invertido más de cuatro millones de euros en materia de ciberseguridad y transformación digital, una cuantía que se traduce en la contratación de herramientas y plataformas tecnológicas destinadas a mejorar la protección de los ayuntamientos, especialmente de los más pequeños.

Courel ha presidido una jornada sobre ciberseguridad en la administración local organizada por el área de Nuevas Tecnologías de la Diputación Provincial en la que se ha abordado el estado actual de protección digital de las entidades locales de la provincia. El encuentro, que ha comenzado con una sesión técnica dirigida a personal informático, ha contado con la participación de representantes municipales y responsables de la institución provincial.

El presidente de la Diputación ha expresado durante su intervención la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la seguridad digital en todos los ayuntamientos leoneses. "Vivimos un momento clave. Cada año aumentan los ciberataques y lo hacen no solo en número, sino también en complejidad", ha apuntado.

En este sentido, ha subrayado que la Diputación de León ha asumido "con firmeza" su responsabilidad en mejorar la detección de amenazas, reforzar la capacidad de respuesta y garantizar la protección de los activos digitales.

Del mismo modo, ha manifestado que no se puede hablar de transformación digital sin hablar de ciberseguridad, por lo que resulta necesario construir entornos electrónicos seguros tanto para las administraciones como para los ciudadanos.

KIT DE HERRAMIENTAS.

Entre las medidas impulsadas, el Álvarez Courel ha señalado la puesta en marcha de un kit de herramientas de ciberseguridad gratuito para los municipios de menos de 20.000 habitantes que incluye soluciones automatizadas para la gestión de actualizaciones de seguridad, antivirus avanzado, navegación segura, inventario de dispositivos y conectividad protegida a la red SARA y a las nubes de la Diputación.

Asimismo, ha indicado que se ha realizado una importante inversión en almacenamiento y servicios en la nube con el fin de mejorar la seguridad del correo electrónico (uno de los principales vectores de ataque) y en aumentar las capacidades de copia de seguridad para los consistorios.

AVANCES EN EL PLAN DE SEGURIDAD.

En los dos últimos meses la Diputación de León ha avanzado "notablemente" en la implantación del plan de seguridad con la incorporación al proyecto de 42 entidades locales, entre ellas 10 de los 13 municipios más poblados, instalando las primeras herramientas del kit en 348 equipos y servidores.

Además, se han protegido más de 170 dominios de correo electrónico de la Diputación y de los ayuntamientos; se han analizado 330 páginas web y servicios de correo, detectándose 90 vulnerabilidades críticas o de alto impacto y se han realizado labores de vigilancia digital sobre los principales dominios municipales, con 25 alertas de posibles contraseñas comprometidas.

"Con iniciativas como esta avanzamos hacia una provincia más segura, más digital y más preparada para afrontar los desafíos del presente y del futuro", ha concluido el presidente, que ha agradecido la implicación de los representantes municipales y del personal técnico en esta jornada.