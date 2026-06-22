La Diputación de León respalda con 400.000 euros la organización de ferias agropecuarias en la provincia

LEÓN 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria de subvenciones dirigida a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia para la organización de ferias agropecuarias durante 2026, que contará con 400.000 euros, 50.000 más que en 2025.

Esta línea de ayudas, impulsada por el área de Desarrollo Rural que dirige la diputada Irene González y que tuvo en su anterior convocatoria 44 ayuntamientos beneficiarios, consolida la tendencia de crecimiento experimentada en los últimos ejercicios, teniendo en cuenta que en 2022 el presupuesto era de 138.000 euros, en 2023 y 2024 el importe de esta subvención alcanzó los 275.000 euros y en 2025 fue de 350.000 euros.

El incremento se debe a que cada vez se organizan más eventos de este tipo y desde la institución provincial se quiere llegar a todos ellos sin que se reduzca la cuantía de la ayuda, han informado a Europa Press fuentes de la institución provincial.

La convocatoria tiene como finalidad impulsar la organización de ferias que sirvan para promocionar o promover productos agrícolas, ganaderos o agroalimentarios derivados de los mismos que se identifiquen expresamente con un ámbito municipal o comarcal concreto y sean significativos de la producción agropecuaria de la zona.

El periodo subvencionable va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y los ayuntamientos deberán cumplir con la fase de exposición explícita en la que se promocione el producto indicado y otra de concurso del producto o productos base de la convocatoria. Además, la feria debe tener un arraigo mínimo de dos años o ser tradicional en el municipio.

BASES

La subvención podrá alcanzar los 14.500 euros por ayuntamiento, con un límite de una feria subvencionada por municipio y no podrá superar el 90 por ciento del presupuesto de la actividad.

La distribución de las ayudas se realizará en función de criterios objetivos relacionados con la población del municipio, la vinculación de la feria a figuras de calidad alimentaria reconocidas oficialmente y la trayectoria del certamen. Entre los gastos subvencionables se incluyen los derivados de la organización y desarrollo de la feria, como la instalación de carpas y stands, electricidad, sonido, sanitarios, seguridad, publicidad y cartelería, así como talleres, exhibiciones o degustaciones.

Las solicitudes deberán presentarse de forma online a través de la sede electrónica de la Diputación de León en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el viernes 19 de junio.

Con esta nueva convocatoria, la Diputación de León ha señalado que refuerza una línea de ayudas que contribuye a dinamizar la economía local, poner en valor los productos agroalimentarios de la provincia y mantener vivas ferias con una larga tradición en el medio rural leonés.